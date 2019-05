Un 20 de mayo con Gavazzo en la agenda y las elecciones en la mira

El silencio sonará distinto este 20 de mayo cuando miles de personas marchen por la avenida 18 de julio. Aunque el año electoral tiene al empleo y la seguridad entre las principales preocupaciones de los uruguayos, los derechos humanos y la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura se ganaron un particular lugar en la agenda como consecuencia de las idas y vueltas en torno al fallo del Tribunal de Honor que analizó la conducta de José Nino Gavazzo, y este lunes es previsible que ello se haga sentir en la 24ª Marcha del Silencio.

La agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos es consciente del “momento especial” en el que tiene lugar la marcha de este año. El pasado jueves, en conferencia de prensa, la organización cuestionó la “poca transparencia” del Poder Ejecutivo a la hora de dar pase a la Justicia y calificó de “vergonzosa” la negativa de la oposición a votar las venias de destitución de los cuatro generales que no vieron una deshonra en los hechos conocidos como “el segundo vuelo”, que involucraron el asesinato de 28 personas.

El referente de Madres y Familiares Ignacio Errandonea dijo a El Observador que todo este contexto previo “le da un marco de mayor sensibilidad” a la manifestación anual y repartió críticas entre gobierno y oposición. “No puede ser que un Senado consagre más impunidad como tampoco puede ser que el gobierno no tome las medidas para que haya verdad”, señaló.

Pero a esa “sensibilidad” propia de la circunstancia particular se suma otro factor no menor: la zafra electoral. En las organizaciones sociales afirman que tanto la marcha como la discusión de las últimas semanas se han teñido de “intereses sectoriales” y que “todos quieren llevar agua para su molino”.

“Incide de la boca para afuera y lo vemos en todas las tiendas políticas”, resume Errandonea. El integrante de Madres y Familiares criticó que por un lado se diga que la búsqueda de desaparecidos es “sagrada” –en alusión a declaraciones del colorado Julio María Sanguinetti– y que “después cuando tienen que levantar la mano no lo hacen”. También cuestionó a los legisladores frenteamplistas por “eludir la autocrítica” durante la sesión en el Senado.

“Cada uno actúa defendiendo su camiseta. Está todo contaminado por las rencillas y los cálculos políticos para ver cómo obtener resultados electorales”, sentenció Errandonea.

Tras la votación del pasado miércoles, el Frente Amplio exhibió con orgullo la actitud de su bancada –que votó a favor de las destituciones, aunque sin éxito– y acusó a los partidos de oposición de defender la impunidad de los criminales. “Una vez más la oposición anteponiendo intereses partidarios por encima de la verdad”, publicó en Instagram la cuenta oficial de la coalición, junto a un gráfico con los nombres de cada uno de los senadores que votaron negativamente.

Ese mismo mensaje fue el que transmitieron varios líderes del oficialismo en actos de campaña que tuvieron lugar tras la sesión. “Creo que no es una buena señal. La resolución del presidente apuntaba a que esto no quedara como una cosa nimia, porque es avalar cosas que Uruguay no merece haber pasado”, dijo al respecto el precandidato Daniel Martínez. Su competidora en la interna Carolina Cosse tampoco guardó silencio y dijo lamentar “profundamente que haya dejado pasar una oportunidad de dar un mensaje claro contra la impunidad”. “El 20 de mayo el pueblo uruguayo se expresará”, escribió la precandidata en su cuenta de Twitter.

El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) dijo a El Observador que si bien la marcha es organizada por los familiares, "no hay duda que en los gobiernos del FA ha habido una línea clara de lucha contra la impunidad", mientras que "los gobiernos anteriores la cobijaron". Por su parte, el senador del MPP Charles Carrera sostuvo que la oposición le dio "una bofetada a los derechos humanos y a la democracia", y que eso "requiere una participación muy fuerte".

El viernes, la Mesa Política del FA aprobó una resolución en la que ató lo sucedido en el Senado con "la necesidad" de ir a la marcha de este lunes. "Ante los hechos de público conocimiento de las últimas semanas el Frente Amplio reafirma su voluntad, con sentido autocrítico y responsable, de continuar la lucha contra la cultura de la impunidad y sus derivadas políticas y jurídicas", señala el texto. Según el oficialismo, la fracasada votación de las venias "subraya más que nunca la necesidad de dar señales claras de condena unánime de parte del sistema político y la ciudadanía a las violaciones de los Derechos Humanos y a los crímenes de lesa humanidad". Por todo ello, el FA resolvió por unanimidad "adherir y convocar" a la manifestación.

Marcha atrás de Talvi

La disputa política en torno al tema derechos humanos llevó al precandidato colorado Ernesto Talvi a cancelar un acto que tenía agendado a la misma hora que la marcha. El precandidato frenteamplista Mario Bergara subió el viernes una foto de un pasacalles anunciando un acto del líder de Ciudadanos que se realizaría en Constituyente y Jackson. "Lamento no poder acompañarlos en esa instancia de Ernesto Talvi. Ese día a esa hora voy a estar en la Marcha del Silencio, reclamando más verdad y más justicia", ironizó Bergara en Twitter.

Horas después Talvi contestó que se trató de "un error de organización involuntario" por el cual pidió "disculpas". "El acto ya fue suspendido, como corresponde. Los humanos a veces cometemos errores, eso es lo que nos hace humanos", afirmó.

Bergara dijo el miércoles que le provocaba "vergüenza" la actitud de la oposición de negar las venias de destitución de "militares que avalaron el relato macabro de Gavazzo".