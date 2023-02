Un año de guerra: ¿cómo están las economías de Rusia y de Ucrania?

Un año de guerra en Ucrania no estaba en los planes, al menos públicos, de ninguna de las potencias. Cuando Vladimir Putin decidió que sus tropas cruzaran la frontera de Ucrania, la mayoría de los gobernantes europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, el alemán Olaf Scholz y el español Pedro Sánchez se ofrecían para formar una mesa de diálogo con la esperanza de frenar el tronar de las armas.

Eso no sucedió y con mucho pesar para sus cuentas públicas, las naciones de la Unión Europea (UE) decidieron dañar a Moscú con sanciones que, paulatinamente, les generaban un aumento sostenido del precio de la energía. La escalada bélica llevó a medidas más drásticas, como congelar los fondos financieros y activos de personas físicas y de empresas rusas tanto por parte de la UE como de Gran Bretaña y Estados Unidos.

Una guerra es una calamidad humanitaria pero, al mismo tiempo, una manera de dirimir fuerzas, hegemonía y a veces de diseñar un mundo distinto.

Mientras en PIB de Ucrania caía 30,4% en 2022, la mayor caída en más de 30 años, Rusia logró mantener su principal activo que es la exportación de gas y petróleo. Los números de la economía rusa pueden estar distorsionados por el Kremlin, pero los bancos y consultores internacionales confirman que las exportaciones rusas crecieron en 2022.

No solo eso. Las previsiones, en los primeros meses de la guerra, eran de una economía rusa en problemas. El 23 de abril, la agencia alemana DW cita a la directora ejecutiva del Davis Center de estudios rusos y euroasiáticos de la universidad de Harvard, Alexandra Vacroux, que vivió en Moscú entre 1992 y 2004.

La académica de la prestigiosa Universidad de Harvard, desde Boston, le dijo a DW: "Se puede decir que el retroceso del rendimiento económico fue claramente inferior a aquel 15 % del que se hablaba al comienzo de la guerra”. Las estimaciones de Vacroux son que el PIB de Rusia cayó entre un 3 y un 4% a lo largo de 2022. Esos números coinciden con lo que dicen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico.

Las cifras de Ucrania surgen de la propia ministra de Economía, Yulia Sviridenko, que también ocupa el cargo de viceprimera ministra del presidente Volodomir Zelensky. Sus propios datos indican que se trata de la peor caída económica desde que Ucrania se independizó de la Unión Soviética en 1991.

La ministra y viceprimera ministra dijo en un comunicado oficial: "Los éxitos de las fuerzas de defensa ucranianas en el frente, el trabajo coordinado del Gobierno y las empresas, el espíritu inquebrantable de la población y la rapidez en la reconstrucción de las unidades de infraestructuras críticas dañadas, así como el apoyo financiero sistémico de los donantes internacionales, nos han permitido mantener el frente económico y continuar nuestro avance hacia la victoria".

Pero con una contracción económica fuertísima. Ucrania había tenido un 2021 con un crecimiento del PIB del 3,4%. El propio gobierno ucraniano, en enero, estimó sus pérdidas por la invasión rusa en el orden de los U$S 700.000 millones.

Si bien es cierto que Moscú da poca información, esa cifra puede estar inflada para lograr que las “ayudas” de Estados Unidos, Gran Bretaña y la UE, sean más colaboraciones que préstamos o ventas de armas. Pero lo cierto es que Ucrania, desde la irrupción de la guerra tiene una parálisis fuerte, amortiguada en alguna medida por el acuerdo con Moscú para poder exportar alimentos desde el Mar Negro.

Rusia como Ucrania son dos jugadores de primer nivel en la exportación de granos. Pero Rusia tiene una gran ventaja: le garantizaba el gas a Europa y en estos meses logró ubicar sus excedentes en China, la India y en otros destinos distintos.

Al principio de la invasión, el rublo se vio sacudido y cayó de forma pronunciada. Sin embargo, el Banco Central duplicó de inmediato los intereses, la Bolsa de Moscú se cerró y el rublo recuperó gran parte de su valor.

Los pronósticos de una economía golpeada por los gastos de la guerra y las sanciones no se cumplieron. La principal razón fue que los países europeos siguieron comprando petróleo y gas rusos. A medida que las sanciones aumentaron, Moscú encontraba a China e India como compradores alternativos. Se trata de los dos países más poblados del planeta. Entre los dos suman casi 3.000 millones de habitantes.

A comienzos de febrero de 2023, el Banco Central ruso reportó un récord de exportaciones durante 2022. Sus ventas al exterior crecieron, en comparación con 2021, en U$S 211.000 millones. El incremento fue básicamente por el aumento de los precios, no por las cantidades vendidas. Si bien son cifras oficiales de Moscú, coinciden con las apreciaciones de observadores occidentales. Tal es el caso de Chris Weafer, director ejecutivo de Macro Advisory, una consultora especializada en Eurasia con oficinas en distintas ciudades europeas y estadounidenses. Weafer fue asesor de inversiones occidentales en Rusia casi desde la caída de la Unión Soviética. Gracias al dinero de las exportaciones Rusia "pudo seguir respaldando industrias clave y asegurar el empleo”. Weafer, en declaraciones a la agencia alemana DW dice: "Además, no solo pudo afrontar los gastos militares, sino también financiar programas sociales y mantener en general la estabilidad económica y social en el país”.

Weafer considera que “una década de sanciones ha sometido a los bancos rusos a una especie de test permanente de resistencia y el país se ha vuelto más independiente en el sector de la industria clave y la producción de alimentos”.