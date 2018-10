Un campeón con ganas de ir a más

Una pelota quedaba. Nada más. Era la última porque un minuto antes, Lucas Viatri se había perdido un gol de manera increíble.

Una patriada de Lucas Hernández por izquierda ya jugando con la desesperación y el reloj en contra, hizo que metiera la pelota al medio. Llegó Marcel Novick y se llevó puesto a Mauricio Loffreda de Progreso, pero el árbitro Gustavo Tejera no lo percibió. La tomó Maximiliano Rodríguez, habilitó a Fabián Estoyanoff y este demoró dos segundos tratando de pegarle al arco. La jugada se hacía interminable para el hincha de Peñarol. Pero el Lolo se la cedió al argentino nuevamente –Loffreda aún seguía en el suelo sin poder pararse con Novick encima– y este definió el partido, el Clausura, la clasificación –al menos– de una semifinal contra Nacional y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Todo eso en esa última jugada.

El Lolo Estoyanoff –visiblemente emocionado, como pocas veces– miraba a la tribuna como perdido con lágrimas en los ojos. Se abrazó con Thiago Cardozo y gritó: “¡Peñarol, nomáááá!”. Por más que la celebración fue a medias porque todos saben que falta lo más importante que es definir el Uruguayo, el plantel entero puso proa al bicampeonato.

El capitán sin juego, el Cebolla Rodríguez, dejó la desesperación de ver los últimos minutos detrás de una reja, para ser el primero en recibir la copa del Clausura.

Diego López se abrazó con su compañero, el italiano Michele Fini. Este fue su primer título, más allá de que en Italia logró el ascenso con Bologna sin ganar el campeonato. Más tarde llegaría un tuit de Cagliari –el club peninsular que tiene un cariño mutuo muy especial con el DT carbonero– felicitando tanto al entrenador como a Peñarol por el logro obtenido.

Peñarol había podido finalmente contra Sebastián Fuentes, el arquero de Progreso que había salvado varias chances de gol de los aurinegros, haciendo que los hinchas y hasta los propios dirigentes se tomaran la cabeza. No podían creer que la pelota no entrara.

El estigma que había implantado Plaza Colonia hace dos años en el mismísimo Campeón del Siglo ganando el Clausura, se rompió con ese gol de Maxi Rodríguez. Todo un estadio explotó para celebrar. Hubiera sido complicado haber dejado pasar una nueva oportunidad de dar la vuelta en casa, la primera desde la inauguración.

Diego López supo cómo manejar un plantel que no contó en el 99% del campeonato con Walter Gargano, uno de los líderes en la cancha y el vestuario.

Recompuso el equipo en varias ocasiones cuando no contaba con algunas figuras, incluso en este mismo partido en el que no tuvo al goleador del torneo, Gabriel “Toro” Fernández.

Pese a que todos los rivales sabían de qué manera se paraba Peñarol en cada encuentro, siguió fiel a su idea, no se amilanó y apostó a un juego asociado que no siempre fue visualmente perfecto, pero sí contundente.

“Una de las claves es tener jugadores importantes y también no haber dado el brazo a torcer como contra Progreso”, comentó Estoyanoff en medio de la cancha con la copa.

El Lolo fue el único futbolista del plantel que disputó todos los encuentros, aunque con mucha menos cantidad de minutos que otros.

Y se acordó del entrenador: “Lo que Diego (López) me deja es la tranquilidad. Siempre con el trabajo le da tranquilidad al jugador, al plantel. Sobre todo, cuando las cosas no salen. En Peñarol cuando no salen, siempre es difícil, pero supimos sobreponernos”.

El del sábado fue su décimo título con los carboneros desde su arribo por primera vez, tres de ellos, Campeonatos Uruguayos.

Guzmán Pereira pide por allí una foto especial con los dos argentinos y la copa. Entonces sale la toma sin problemas con él en el medio. La quiere de recuerdo, aunque también tiene muy claro, como el resto de sus compañeros, que la tarea aún no está terminada.

El partido sirvió para que Gargano siguiera poniéndose a punto. Disputó 70 minutos y le sigue faltando mucho, pero la idea tanto suya como de Diego López es que siga haciendo fútbol competitivo para estar lo mejor posible para la semifinal contra Nacional.

¿Y si hay más de un clásico contra el eterno rival? Para eso estaría obligado a llegar aún mejor.

Lo mismo sucede con dos futbolistas trascendentes en este plantel: el Cebolla Rodríguez por un lado y el Toro Fernández por otro.

Ambos tendrán jornadas para seguir recomponiéndose y poniéndose al día luego de sus respectivas lesiones.

El propio Cebolla quiere estar en el encuentro ante Defensor Sporting que tiene suma trascendencia. Quizás con esto del título alguno piense que la fecha que viene no es importante y nada más alejado de la realidad.

Peñarol logró el primer cometido del segundo semestre del año futbolístico: ganar el Torneo Clausura para forzar al menos una seminfinal ante los tricolores. Ahora va por la Anual –porque aún no se da por vencido aunque sabe que es complicado– y por la frutilla en la torta: el Uruguayo

Clasificó a la Copa 2019

El título del Torneo Clausura conseguido el sábado en el Estadio Campeón del Siglo de manera agónica con un tanto de Maximiliano Rodríguez ante Progreso en los minutos de adición, clasificó directamente a Peñarol a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

De esta manera, los mirasoles volverán a disputar el máximo torneo continental de clubes en 2019, algo que le ha sido esquivo desde 1987.

La mejor ubicación desde entonces fue ser finalista en 2011 cuando Diego Aguirre, quien estuvo presente en el Campeón del Siglo este sábado como hincha, era el director técnico.