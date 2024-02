Un cura bendijo a Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos en el festejo de su casamiento: ¿por qué?

Tras el casamiento por civil, este miércoles Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos ofician una ceremonia para celebrar su matrimonio.

En un hecho llamativo, y muy destacado por la pareja, el un sacerdote Francisco Gordalina, bendijo a Perciavalle y Castilhos. No se trata de un matrimonio por iglesia, ni tampoco una bendición de la unión, pero sí una instancia que el Papa Francisco habilitó, a partir del documento “Fiducia Supplicans” para bendiciones a parejas del mismo sexo.

Sobre ese punto, hace unas semanas Francisco indicó acerca del alcance de la Fiducia Supplicans: “Nadie se escandaliza si doy la bendición a un empresario explotador y sí, si se la doy a un homosexual”.

Gustavo Descalzi

Jimmy Castilhos y Carlos Perciavalle posan en el festejo

"Se trata de bendiciones de pocos segundos, sin ritual ni bendicional. Si se acercan dos personas juntas a implorarla, sencillamente se pide al Señor paz, salud y otros bienes para esas dos personas que la solicitan. También se pide que puedan vivir en plena fidelidad al Evangelio de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda liberar a esas dos personas de todo lo que no responda a su voluntad divina, de todo lo que necesite purificación", expresó hace algunas semanas el obispo de Maldonado, Milton Troccoli.

“Ni yo lo puedo creer, pero las cosas pasan en la vida. Lo conozco hace 23 años, ha sido productor mío en todas las temporadas que he hecho en el Uruguay", contó esta semana en Perciavalle en América TV. “Hemos tenido una relación maravillosa, me he reído mucho, me hace reír mucho, me pone de buen humor y yo hace años que digo que la clave para una pareja, para que realmente surja el amor y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo, la droga y el rock and roll pasan, pero la risa queda siempre”.

“Me voy a casar con Superman, es más que un Superman, es un súper varón, un superdotado, una súper persona, un hombre buenísimo. Al principio nos divertíamos mucho, él fue el único productor que me vino a contratar hace 23 años, vestido de traje, camisa y corbata, que para mí, conociéndome, es una cosa ya muy exótica, me llamó la atención y me hizo reír. Hicimos muchísimas temporadas en el Uruguay, en Montevideo, temporadas que iban a ser de dos días y terminaron siendo tres meses”, agregó.

Perciavalle es la persona de mayor edad que contrae matrimonio civil, dentro de la nueva ley sancionada hace 10 años. Además es el primer matrimonio igualitario en San Carlos.