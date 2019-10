Un elefante marino apareció en la playa Ramírez: ¿cómo actuar en estos casos?

Ayer 7 de octubre, SOS Rescate Fauna, una ONG sin fines de lucro que busca proteger a los animales marinos del Uruguay, recibió más de 200 llamadas sobre un "lobo" marino que había llegado a la playa Ramírez.

Richard Tessore, fundador de la organización, explicó a Cromo que se trata de un elefante marino, una especie que proviene de la Patagonia argentina. "Tiene aproximadamente dos meses, y viene a descansar luego de nadar tantos kilómetros", afirmó.

Camilo dos Santos

Tessore informó que estos animales se dirigen hacia Brasil, llevados por la corriente de las Islas Malvinas, y luego de estar un tiempo allí vuelven con la misma corriente. "Aquí cuando llegan están de paso, descansan un par de días y luego siguen su camino", dijo.

El elefante, que pesa alrededor de 120 a 140 kilos, fue examinado por estudiantes de la UdelaR, que son voluntarios de SOS Rescate Fauna.

La Prefectura del Puerto de Montevideo, en contacto permanente con el Departamento de Mamíferos Marinos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), ya marcó un perímetro "necesario" porque "los elefantes no están para jugar y pueden morder, ya tienen dientes", explicó Tessore.

Estos casos, agregó, son comunes en Uruguay, y para esta ocasión las organizaciones involucradas siguieron todos los pasos previstos. Pero ¿qué debe hacer una persona sin conocimientos cuando se encuentra con animales de este tipo? Richard Tessore dio algunas indicaciones.

Pasos a seguir ante el elefante marino

1- Llamar a organismos competentes.

SOS Rescate Fauna: 094 330 795.

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA): 2410 4155 (interno 58).

Prefectura del Puerto de Montevideo: 2915 2210.

2- "No molestar ni tocar al animal, no son amigables y solo quieren descansar"

3- "Mantener un perímetro de cinco o seis metros. Es una distancia adecuada para sacarle fotos y admirarlo, porque es un animal hermoso, y también es lo suficiente para no molestarlo".

4- "No necesita que lo alimenten ni que le tiren agua, en un par de días se va a ir solo".

5- "No acercar perros, no son amigables con ellos y no les gusta que les ladren cerca".