Un hombre mató a una mujer e hirió a otras cuatro en un consultorio médico de Atlanta

Un hombre abrió fuego dentro de la sala de espera de un consultorio médico en Atlanta en pleno centro de Atlanta, matando a una mujer e hiriendo a otras cuatro. Los trabajadores y otras personas en el bullicioso distrito comercial se refugiaron durante horas durante la persecución.

La policía se desplegó por el vecindario del centro de la ciudad poco después del mediodía en busca del tirador que fue capturado en el condado de Cobb, al noroeste de la ciudad. Fue identificado como Deion Patterson, de 24 años.

El subjefe de policía de Atlanta, Charles Hampton Jr., se negó a discutir los detalles de la investigación o un posible motivo y dijo: “Por qué hizo lo que hizo, todo eso aún está bajo investigación”.

Patterson tenía una cita en la sede del Northside Medical y abrió fuego poco después de llegar en un ataque que duró unos dos minutos, dijeron funcionarios policiales en una conferencia de prensa el miércoles por la noche. Patterson luego fue a una estación de servicio y se apoderó de una camioneta que había quedado en marcha y desatendida, dijeron las autoridades.

La noticia del tiroteo hizo que los trabajadores y los asistentes al almuerzo en el vecindario, que está lleno de torres de oficinas y departamentos, se refugiaran en sus lugares durante horas.

El jefe de policía, Darin Schierbaum, dijo que la mujer fallecida murió en el lugar y fue identificada como Amy St. Pierre, de 39 años.

Las cuatro mujeres heridas, de 25, 39, 56 y 71 años, permanecían en estado crítico pero estable el miércoles por la noche, según Hampton Jr., el subjefe. Sus nombres no fueron dados a conocer al público.

El tiroteo se produce en momentos en que distintas ciudades de Estados Unidos se han visto sacudidas por violencia armada y tiroteos masivos en 2023.

La madre de Patterson, Minyone Patterson, quien según la policía acompañó a su hijo al consultorio médico, le dijo a The Associated Press que su hijo, un exguardacostas, tenía “cierta inestabilidad mental” debido a los medicamentos que había comenzado a tomar la semana anterior.

Dijo que su hijo había querido el remedio Ativan para la ansiedad y la depresión, pero que el sistema de salud de Asuntos de Veteranos no se lo daría porque dijeron que sería “demasiado adictivo”.

Se lamentó, llorando por las familias de la mujer muerta y de las heridas y dijo que “están sufriendo porque no le dieron a mi hijo su maldito Ativan. Esas familias perdieron a sus seres queridos porque él tuvo un quiebre mental porque no me escucharon”.

“Estamos horrorizados y entristecidos al enterarnos de la situación en Atlanta hoy”, dijo el secretario de prensa de Asuntos de Veteranos, Terrence Hayes, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Debido a la privacidad del paciente, no podemos discutir la información personal del veterano sin su consentimiento por escrito”.

En un comunicado, la Guardia Costera dijo que Patterson se unió al servicio en 2018 y fue dado de baja del servicio activo en enero. Era marinero electricista de segunda clase al momento de su baja.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, aplaudió el hecho de que Patterson fue arrestado y puesto bajo custodia con vida para que pueda ser procesado.

“En este momento, hemos tenido un final exitoso para un día traumático”, dijo Dickens, al tiempo que abogó por leyes de armas más estrictas y enfatizó la importancia del entrenamiento policial.

El jefe de policía del condado de Cobb, Stuart VanHoozer, dijo que “la tecnología jugó un papel muy importante en la búsqueda del sospechoso, junto con las cámaras del Departamento de Transporte y los miembros de la comunidad que llamaron con información”.

El gobernador del estado, Brian Kemp dijo en un comunicado que estaba “desconsolado” por el tiroteo y que rezaría por las víctimas.

