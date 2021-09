Un minuto de silencio en los partidos y tristeza en las redes por fallecimiento de Enrique Yannuzzi

Colegas, autoridades, instituciones y profesionales vinculados al deporte manifestaron tristeza e incredulidad a través de las redes sociales, reconociendo la trayectoria y la personalidad de Yannuzzi.

El director de la Secretaría Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá lo calificó como "un amigo de muchos años, un gran periodista, un Papal de ley”.

Su gran compañero de transmisiones, el relator Alberto Kesman, fue uno de los primeros en dar la noticia en la mañana del domingo asegurando estar "destrozado" por la partida de "su hermano de la vida".

A continuación, algunos de esos mensajes de, entre otros, Alberto y Martín Kesman, Alfredo Etchandy Diego Muñóz, Ricardo Piñeyrúa, Gerardo Pelusso, Bella Vista, Plaza Colonia.

Estoy destrozado! Falleció Enrique Yannuzzi, me acaba de llamar su hijo y no lo puedo creer ! Un hermano de la vida se me fue ! No puede ser que el Quique se haya ido así !