Un Trump más errático en los asuntos exteriores

Por Edward Luce

El término “lame duck”, o “pato rengo”, es demasiado pasivo para captar lo que está por sucederle a Donald Trump. En casa, los demócratas tienen esperanzas de hacer un confit de pato con su presidencia. Ésa es una inquietante noticia para los aliados estadounidenses. Los presidentes debilitados y bajo asalto tienden a acoger el encanto del escenario global. Richard Nixon realizó algunos de sus mayores logros en política exterior durante la crisis de Watergate. Pero Trump no es Nixon. Tampoco tiene a su servicio a un Henry Kissinger. Realmente no existe una doctrina de Trump, sino más bien una colección de instintos trumpianos. Éstos fueron mejor capturados por la frase proferida por un alto funcionario de la Casa Blanca este año: “Somos América, imbécil”.

La pregunta es cómo Trump llenará este espacio. La primera prueba se presentará en Francia durante este fin de semana, cuando Trump asistirá al centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. La Casa Blanca dice que él no se reunirá con Vladimir Putin al margen de la reunión. El Kremlin dice que almorzarán juntos el domingo. Los últimos dos años ofrecen poca guía en cuanto a quién creerle.

De cualquier manera, Trump pudiera preferir los desfiles militares en Francia a los ataques en Washington. Dicho esto, si Trump se reuniera con Putin sin tener asistentes presentes — como lo hizo en Helsinki en julio —, la reacción negativa en casa conllevaría una mayor amenaza. Los demócratas ahora están en condiciones de iniciar un proceso de destitución.

Sin embargo, Trump tiene algunos medios para defenderse. Contrariamente a los contratiempos normales de las elecciones de mitad de término, la pérdida republicana de la Cámara de Representantes tuvo un resultado opuesto en el Senado, en donde aumentó la mayoría republicana. Es el Senado el que confirma los nominados de la Casa Blanca. Eso facilitará mucho más que Trump llene puestos en el gabinete con quien él quiera. Si reemplaza a Jim Mattis, el secretario de Defensa, con alguien que se incline más fácilmente hacia su voluntad, el Senado automáticamente lo aprobará. La política exterior durante la mayor parte de los dos primeros años del mandato de Trump se vio limitada por el llamado “eje de los adultos”. Los otros dos años estarán llenos de aduladores trumpianos.

Los presidentes debilitados y bajo asalto tienden a acoger el encanto del escenario global. Richard Nixon realizó algunos de sus mayores logros en política exterior durante la crisis de Watergate

El dividido resultado del martes 6 infundirá cautela en los aliados estadounidenses. La mayoría de ellos esperaban un repudio total de Trump. Lo que EEUU confirió fue un repudio parcial. Los republicanos ganaron las gubernaturas en Florida y Ohio, dos grandes estados claves en los resultados de las elecciones. Eso sugiere que Trump realmente puede ganar la reelección en 2020. No hay tampoco un veredicto unánime en cuanto a la política exterior de “EEUU primero” de Trump. No se puede descartar como una aberración. Sin embargo, no se puede predecir fácilmente. En un momento Trump está amenazando con abolir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); en el siguiente él está lanzando el TLCAN 2.0. Lo mismo se aplica al ‘bombardeo de amor’ dirigido al líder norcoreano Kim Jong Un, aunque Trump hubiera comenzado su presidencia con amenazas de un bombardeo real. Como lo ha expresado Thomas Wright de la Institución Brookings: “Trump maneja su política exterior un poco como el programa de telerrealidad El aprendiz. Hay muchos giros, pero no hay trama”.

Si hay una historia que perdurará, es la de la guerra fría de Trump con China. Es posible que Trump acuerde una tregua cuando se reúna con Xi Jinping en la cumbre del G20 de este mes. Pero es poco probable que perdure. Cuanto más presione Trump a China, más resoluto se volverá Xi. Esto tiene el pernicioso efecto de crear un consenso bipartidista en Washington de ser más rígido con China. Los resultados del martes por la noche sólo agudizarán esa tendencia. Una de las mayores victorias demócratas fue la carrera por el Senado de Sherrod Brown en Ohio. El Sr. Brown lidera el ala proteccionista del Partido Demócrata. El mes pasado, Elizabeth Warren, quien sigue siendo una favorita demócrata para 2020, se quejó de que los aranceles punitivos de Trump impuestos a China no habían ido lo suficientemente lejos. Según ella, había demasiadas exenciones.

Trump no es Nixon. Tampoco tiene a su servicio a un Henry Kissinger. Realmente no existe una doctrina de Trump, sino más bien una colección de instintos trumpianos

Incluso los amigos de China están perdiendo la paciencia. Esta semana, Hank Paulson, el ex secretario del Tesoro estadounidense, habló de una “cortina de hierro económica” descendiendo entre EEUU y China. Aun sin Trump en la Casa Blanca, estamos entrando en un “largo invierno” en las relaciones entre EEUU y China. Trump añade una imprevisibilidad adicional.

¿Él está planeando enfrentarse a China? ¿O quiere contenerla? En el mejor de los casos, Trump le costaría responder eso con claridad. Ahora él está entrando en el peor de los casos. Mientras más se le presiona en casa, mayor es su tentación de dejar su huella en el extranjero. Conforme entramos en el ‘segundo acto’ de su presidencia, es difícil saber si eso es un buen o mal augurio. Trump está entre la espada y la pared. Hay que abordarlo con extrema precaución.