Una canción de Sting invita a empresarios a contratar personas con síndrome de Down

El mensaje está dirigido a todos los empleadores y profesionales del mundo y viene en forma de canción.

Con el tema The hiring Chain, el premiado cantante británico Sting comunica que contratar a alguien con sindrome de Down no solo le cambia la vida a esa persona sino que genera un círculo de nuevas oportunidades para todos. El tema hace énfasis en el poder contagioso de la inclusión en el ámbito laboral.

El spot se enmarca en una campaña de hiringchain.org y fue realizado por la agencia neoyorquina Small para la organización CoorDown. La campaña, lanzada para el Día Mundial del Sindrome de Down del domingo 21 de marzo, cuenta con el apoyo de las asociaciones de Sindrome de Down de Gran Bretaña y Australia.