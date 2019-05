Una frase de J.K Rowling que motivará tu lunes

"La creadora de las aventuras de Harry Potter tiene una historia de leyenda, como para que sus biógrafos puedan vender tantos libros como lo ha hecho la biografiada", escribió el periodista Valentín Trujillo en una nota titulada J.K Rowling: Magia y leyenda.

La escritora de 53 años dio un discurso a los graduados de Harvard en 2008. Entre otras cosas, habló sobre el fracaso y su "época oscura".

"Es imposible vivir sin fracasar en algo, a no ser que vivas tan cautelosamente, que es como si no estuvieses viviendo y que, para el caso, fracasen por omisión", subrayó.

"El fracaso me dio la seguridad interna que nunca obtuve aprobando exámenes. Me enseñó cosas de mi misma que no podría haber aprendido de otra manera".

Así comenzó su discurso: "El hecho de que se estén graduando de Harvard sugiere que no están familiarizados con el fracaso. Estarán motivados tanto por el temor al fracaso como por el deseo de triunfar. Pero el concepto que puedan llegar a tener del fracaso no debe alejarse mucho a la idea del éxito del promedio de la gente", agregó. Contó que siete años después de graduarse fracasó "en una escala épica".

En ese momento mencionó su corto matrimonio con un periodista portugués, a quien abandonó tras infidelidades y alcoholismo el mismo año en que nació su hija. Se mudó con ella a Edimburgo (Escocia) e inició una orden de alejamiento de su esposo. Fue una etapa en la que Rowling sufrió de depresión y hasta llegó a plantearse el suicidio. "Estaba desempleada, era una madre soltera y era tan pobre como se puede ser en Gran Bretaña sin ser una 'sin techo'. Por los estándares normales, yo era el mayor fracaso que conocía".

Sin embargo, dijo sentir que se había "liberado": "Mi mayor temor ya se había hecho realidad". Entonces se enfocó en terminar de escribir la obra que más le importaba: "Aún estaba con vida y tenía a una hija a la que adoraba, una máquina de escribir y una gran idea". Aseguró que el haber tocado fondo se convirtió en una base sólida desde la que pudo reconstruir su vida.

La historia que cambió su vida

Harry Potter lleva más de quinientos millones de ejemplares vendidos, algo que probablemente lamenten las doce editoriales que rechazaron la obra. Fue el editor Barry Cunningham, de Bloomsbury, una pequeña editorial de Londres, quien publicó la historia del mago y sus amigos, aunque no se basó en su propio interés para tomar aquella decisión. Su hija, Alice Newton, recibió el primer capítulo e inmediatamente de leerlo pidió el segundo. Con pocas esperanzas de éxito para el libro, Cunningham le sugirió a Rowling que buscara un trabajo y que además no utilizara su nombre de pila y se eligiera iniciales, ya que temía que los lectores jóvenes tuvieran reticencia a comprar libros escritos por una mujer.

La idea de la escuela de magos se le vino a la mente en un viaje retrasado en tren. "No sé de dónde provino la idea", le dijo al Boston Globe: "Comenzó con Harry, y luego todos los personajes y situaciones afloraron en mi cabeza". Su madre, que era la única persona que apoyaba su intención de ser escritora, murió mientras Rowling escribía la historia.

Sin empleo, la escritora vivía de los subsidios que le otorgaba el Estado y terminó de escribir su primera novela en varios cafés. Uno de ellos, The Elephant House, lleva un un cartel en su ventana que señala ser el lugar de nacimiento de Harry Potter.