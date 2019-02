Una frase de la gurú y empresaria de la meditación que motivará tu lunes

"Si estás en cualquier posición pero estás creando un impacto en las personas que te rodean o en la vida que te rodea, entonces eres un líder", dijo la india Preethaji, considerada como gurú de la meditación. Es fundadora de O&O Academy, una escuela dedicada a la espiritualidad y meditación para “transformar” vidas estresadas y ansiosas en vidas “hermosas”, con filiales en varias partes del mundo.

La empresaria cree firmemente en un modelo de liderazgo que poco y nada tiene que ver con una posición o cargo obtenido. "Lo que siempre digo es que (el liderazgo) no es una posición. Es el alcance del impacto que se puede tener. Si solo se limita a una posición, en realidad no es liderazgo. No me convierto en un líder porque dirijo la empresa, ni porque tengo a tanta gente trabajando para mí. No me convierto en líder porque estoy influyendo en los empleados o porque soy poderoso. Me convierto en un líder porque puedo generar un gran impacto, impacto en mi familia, en mi espacio de trabajo, en las personas con las que trabajo. Esa es la experiencia de un líder", contó al ser entrevistada por Café & Negocios en setiembre pasado con motivo de su visita a Uruguay.

https://www.elobservador.com.uy/nota/preethaji-la-empresaria-de-la-meditacion-que-transforma-vidas-estresadas-201892712450

En la entrevista también habló sobre el estrés como un estado cada vez más común y difícil de combatir debido a la falta de educación "para vivir en un estado hermoso". O&O Academy trabaja con CEO's de grandes empresas, y además crea programas para compañías. Preethaji se refirió a la importancia de que un CEO's practique la meditación: "Cuando ellos se sienten impactados, quieren devolverlo a su empresa. Cuando te volvés más calmo, tenés una energía inmensa para enfocarte, para prestar atención. Ahora está pasando que estamos sentados en una mesa llena de trabajo, pero no tenemos la energía, el estado ni la capacidad de brindar la atención al trabajo. Porque estás tan distraído, tan confundido, que no podés poner atención".

También se refirió a cómo un cambio en este sentido podría aportar enormemente a la productividad. "De 100 pensamientos que tenemos en el día, 80 son viejos. La inteligencia creativa, y productiva, es solo un 20% y en los mejores casos, porque si estás deprimido, el 99,9% del pensamiento es viejo. Imagina si la ecuación cambia, cuánto más productivos podríamos ser. Eso es lo que buscamos con todo nuestro entrenamiento. Queremos individuos que se revolucionen desde adentro para contribuir a todo su alrededor. La meditación da lugar a la paz, a la calma, y te hace ser más efectivo; podés prestar atención a los detalles y contribuir al lugar donde estás trabajando".