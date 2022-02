Una Justicia apaleada también es un riesgo

En este juego intrincado llamado democracia hay algunos pilares con los que no se juega, o con los que no se debería jugar. La Justicia es uno de ellos y en estos últimos días, pero progresivamente cada vez más desde hace ya años, ha sido cuestionada no siempre con argumentos válidos, además de ser confrontada por la propia realidad. La Justicia es prioridad a la hora de administrar el cumplimiento de la ley pero no suele ser prioridad a la hora de administrar los recursos que en parte hacen posible que lo haga correctamente.