Una receta para lograr que los brownies queden húmedos y en su mejor punto

Por Federico González - Especial para El Observador

@federicogonzaleztalvi

Sí, yo sé que con la foto que acompaña esta nota dan ganas de atravesar la pantalla y agarrar un brownie. A mí me pasaría lo mismo.

Si van a hacer brownies, es fundamental usar chocolate de buena calidad y cocinarlo a la temperatura correcta. El brownie, para que sea brownie, tiene sí o sí que estar húmedo en el medio. Por favor, no me vengan con esas tortas de chocolate que venden por ahí como brownie.

Dijimos: húmedo en el medio, con ese craquelado que lo caracteriza en la parte superior, y un sabor intenso a chocolate.

Lo podés comer solo, frío, caliente, con helado, con salsa de dulce de leche, con salsa de frutos rojos. Combinalo con lo que más te guste.

Hay gente que hace brownies con cacao, con aceite. La receta que les voy a pasar a continuación no lleva nada de eso, y los desafío a que puedan hacerla y me digan si no son los mejores brownies que comieron en su vida.

Les comparto mi versión de brownie y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlo!

Ingredientes

Manteca 200g

Azúcar 600g

Chocolate amargo 600g

Huevos 8 unid

Harina 300g

Polvo de hornear 4 cdtas

Procedimiento

Comenzar fundiendo la manteca con el chocolate. Esto lo pueden hacer a baño maría o en el microondas, revolviendo cada 30 segundos para evitar que el chocolate se queme.



Por otro lado, en la batidora, batir los huevos junto con el azúcar a punto cinta o letra.



Cernir la harina y mezclar con el polvo de hornear.



Unir la manteca y el chocolate con los huevos y el azúcar. Unir bien con la ayuda de una espátula.



Por último incorporar la harina y el polvo de hornear en forma envolvente para no bajar el batido.



Volcar sobre asadera cubierta con papel manteca.



Hornear a 180 por aproximadamente 25 minutos.

*Tip 1: Si lo pinchan con mondadientes o lo que tengan a mano y sale seco, ya se paso.

*Tip 2: Para evitar que el craquelado de la parte superior se les rompa mucho, congelar el brownie y luego cortarlo.