Uruguay quiere "edificar" TLC con China pero no sabe si "tendrá dos pisos" o "será un rascacielos" 

Uruguay espera que en el mes de setiembre puedan comenzar los intercambios con China con el objetivo de construir el "edificio" que debería culminar con la firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países.

Con ese ejemplo arquitectónico fue que el canciller Francisco Bustillo describió ante el Parlamento el actual estado de las negociaciones y las expectativas que se tienen de llegar a buen puerto.

El ministro concurrió este jueves a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre el proyecto de Rendición de Cuentas. Una de las principales interrogantes que debió despejar fue el carácter secreto con el que, hasta ahora, se ha llevado a cabo el proceso.

Bustillo explicó que, desde que comenzaron el diálogo, China impuso un manejo reservado de las negociaciones, lo que a su juicio no implica secretismo. Un comentario que fue ampliado por Fernando López Fabregat, el jefe de los negociadores uruguayos. "Si no hay un marco de reserva, se estarían ventilando ante terceros estados - que posiblemente puedan negociar en el futuro con una de las dos partes involucradas - debilidades y fortalezas, aspectos defensivos y ofensivos de la negociación, lo que en este momento no sería nada conveniente".

El canciller valoró la importancia de haber culminado recientemente el estudio de factibilidad exploratorio del tratado. Se trata, dijo, del primer trabajo conjunto que Uruguay y China llevaron adelante en procura de un TLC. "Diría que hay una disposición, tanto de China como de Uruguay, en avanzar y construir, si se quiere, un edificio", señaló el ministro. "Aún no sabemos si va a tener dos pisos, veinte o va a ser un rascacielos".

Para Bustillo, precisamente, el estudio de factibilidad sería el cimiento de ese "edificio" que se pretende levantar. "Lo único que nos hemos planteado es avanzar en esta negociación con China", insistió, sobre el "único escenario" que hoy se plantea Uruguay. "Anhelamos y auguramos que en algún momento del camino se puedan sumar otros países del Mercosur", dijo. "Todos o alguno".

Al respecto, sostuvo que Montevideo no pretende "abandonar o romper" el bloque regional para firmar el TLC. Uruguay, remarcó, está amparado por la normativa para negociar el acuerdo, tanto con China como con cualquier otro país o actor que aparezca en el horizonte.

Según López Fabregat, el eventual TLC con China suspendería la cláusula de "nación más favorecida" prevista en el Organización Mundial de Comercio (OMC). Para estar en condiciones de suspender esa cláusula, Uruguay debería poder cubrir en la negociación el 90% del flujo comercial en bienes y servicios que hoy se mantiene con ese país.

No tan ambicioso

Cancillería espera que el Parlamento apruebe finalmente la venia para que Hugo Cayrús se convierta en el primer embajador uruguayo residente ante Turquía, una nación con la cual también hay intercambios para la firma de un TLC. Las negociaciones también son lideradas por López Fabregat al frente de 40 funcionarios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas.

En este caso, explicó el diplomático, la cobertura temática del acuerdo no es tan ambiciosa como con China. Será, en todo caso, de carácter evolutivo, sumando bienes y materias a lo largo del tiempo.

Una segunda ronda de los subgrupos técnicos binacionales está prevista para el mes de setiembre. Allí, señaló, se intercambiará información en torno a los flujos comerciales actualmente existentes y las cargas arancelarias aplicables.

Transpacífico: decisión de avanzar

Ante la comisión Bustillo confirmó la voluntad firme de Uruguay de sumarse a corto plazo al Acuerdo de Asociación Transpacífico (CTPP). Una posibilidad que, recordó, fue planteada por primera vez el 6 de enero del año pasado, en ocasión de la visita a Montevideo del canciller de Japón. Ese país descartó entonces una relación directa, pero planteó la posibilidad de que Uruguay pueda sumarse al acuerdo macro.

El protocolo previsto, señaló, marca que se debe tomar contacto con cada uno de los once países integrantes del TCPP para conocer la "disposición" de cada uno a considerar su eventual incorporación. Un camino que, señaló, viene discurriendo a través de diversos contactos. En general, aseguró, las respuestas han sido positivas, lo que hace pensar que Montevideo pueda solicitar a corto plazo la adhesión formal.

Cancillería solicitó al respecto tres estudios paralelos a las Universidades de la República, la Católica y la de Montevideo, sobre las implicancias que la adhesión a este acuerdo podría tener en la estructura productiva uruguaya. El ministerio, agregó Bustillo, también cuenta con un estudio preliminar. Economía y Finanzas, agregó, está en ese proceso. Otro análisis está llevando a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Hay una decisión del presidente de avanzar y de plantar definitivamente la adhesión al acuerdo", ratificó el canciller.

UE: no tan optimista

"Todavía quedan algunas negociaciones para culminar la propia negociación", señaló Bustillo cuando se le consultó en qué está la posibilidad de firmar un TLC entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a 22 años del inicio de las conversaciones.

Según expresó, quedan algunos temas pendientes. Uno de los de los fundamentales está relacionado a los usuarios previos en denominaciones de origen. Allí, dijo, faltan respuestas pr parte de algunos países europeos. También se sigue aguardado el "famoso proyecto" de adenda que la UE anunció que planteará en materia ambiental, pendiente desde hace dos años y que se prometió para los próximos meses.

Bustillo dijo que Uruguay, que ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur, enviará próximamente una delegación a Bruselas, París y Berlín, los "actores fundamentales", para alentar una vez más la culminación de las negociaciones. Si bien esa es la aspiración de Montevideo, "no me animo a decir que se vaya a cerrar en los próximos meses", concluyó el canciller.