Uruguay se reposiciona en la OMC, que en su última Conferencia Ministerial logró consensos auspiciosos

Nadie esperaba demasiado en Ginebra para la semana del 12 de junio. La expectativa de lograr consensos y cerrar acuerdos en la Duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (CM12) era baja habida cuenta de los múltiples obstáculos con los que tropieza el sistema multilateral de comercio desde hace más de 20 años.

La crisis se remonta a la imposibilidad de concretar la agenda de desarrollo que propuso la Ronda Doha, pero la organización tocó fondo con la paralización que significó el desmembramiento de los órganos de solución de controversia comerciales por parte de la administración Trump. Además de no poder concretar su agenda, con la excepción de un acuerdo de facilitación de comercio, la OMC se había quedado sin dientes.

Pero un haz de luz se abrió paso entre los nubarrones en la ciudad diplomática y la CM12 logró un acuerdo sobre subsidios a la pesca, tres decisiones (sobre el Programa Mundial de Alimentos, el comercio electrónico y sobre la libre producción de vacunas) y dos declaraciones: una de carácter ministerial sobre la respuesta a la emergencia de la Seguridad Alimentaria y la otra sobre respuesta a la pandemia.

En algunos de estos asuntos, la delegación uruguaya participó de forma activa confirmando el reposicionamiento del país en la OMC luego de una década en el ostracismo.

Desde la llegada del embajador José Luis Cancela a Ginebra en 2017, Uruguay recuperó su rol en la organización. Pasó de ser ignorado a empujar asuntos en los green rooms y coordinar iniciativas. De hecho, Cancela fue elegido en la Conferencia Ministerial de Buenos Aires (2017) como el coordinador del Grupo de Trabajo Informal sobre las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes). La iniciativa adoptada de forma conjunta y voluntaria fue abrazada por 91 miembros de la organización con el fin de darle voz y un marco para la integración económica a este tipo de empresas que representan el 60% del empleo mundial.

El renovado protagonismo uruguayo en la organización, que honra el legado de Julio Lacarte Muró, logró en la última Conferencia Ministerial disuadir la iniciativa india para alcanzar una solución en el tema Public Stoke Holding (PSH), una herramienta política utilizada por los gobiernos para adquirir, almacenar y distribuir alimentos cuando sea necesario. Lo hizo junto a varios países que integran el Grupo Cairns (Argentina, Brasil, Paraguay, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Canadá, entre otros).

La India argumentó que pretendía contribuir en materia de seguridad alimentaria y propuso incluir las compras procedentes de los programas de PSH en el marco de los acuerdos Gobierno a Gobierno. Pero la sospecha de otros países, entre ellos Uruguay, es que India podría usar el mecanismo como una forma de dumping (vender productos por debajo del costo internacional).

Cancela y el embajador de Brasil ante la OMC fueron los más vocales en defender este asunto y le solicitaron a India las garantías y salvaguardas necesarias de que no incurriría en ese tipo de prácticas. Pero ante esa exigencia no hubo respuesta. El tema fue dejado de lado en las negociaciones y no figura en ninguno de los documentos de resultados, a diferencia de lo que había sucedido en Bali 2013 y Nairobi 2015.

Acuerdos

El resultado más importante de la CM12 fue el acuerdo sobre subsidios a la pesca en la medida que su reglamentación constituye un mandato de ONU para evitar la sobreexplotación pesquera. En este sentido, se llegó a un consenso para prohibir las subvenciones a la pesca no regulada, lo cual afecta los intereses de países como China e India.

El acuerdo protege de todos modos, a los pescadores artesanales. Inicialmente la excepción correría hasta las 12 millas náuticas que delimitan el mar territorial. Pero a impulso de India se extendió hasta las 200 millas náuticas que conforman la zona económica exclusiva. Si bien se considera que el acuerdo podría ser más ambicioso, el propio documento incluye una cláusula que marca que si al cabo de cuatro años no hay un avance sustancial cae el acuerdo.

Además, se decidió prorrogar la moratoria para el comercio electrónico y se autorizó a los países a que puedan producir vacunas sin seguir las disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual. El compromiso de China de no usar ese régimen posibilitó que Estados Unidos se comprometiera con el asunto.

Las dos declaraciones se enfocan en evitar las restricciones al comercio en el contexto singular de la pandemia y de la guerra en Ucrania que, según se proyecta, puede generar una emergencia de la seguridad alimentaria. En este sentido se le ha solicitado a los países que no impongan restricciones a sus exportaciones que van destinadas al Programa Mundial de Alimentos.

El principal debe, desde una perspectiva uruguaya, sigue siendo la falta de resultados sobre agricultura, un asunto en el que persisten profundas diferencias entre los miembros.

Finalmente los estados que integran la OMC llegaron a un consenso, por primera vez, sobre la necesidad de reformar la organización. Habrá que ver, en definitiva, qué significa eso para cada una de las partes.