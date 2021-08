Uruguayos que compraron casa a mitad de precio y otros que vendieron sin perder el techo

Mariano (77) vive solo en su apartamento de 70 metros cuadrados con azotea en la zona del Cordón. Enviudó hace 24 años y no tiene herederos. No tenía intención de vender su hogar, pero había acumulado muchas deudas y, pese a tener una buena jubilación, no le alcanzaba para pagarlas. Una amiga le comentó que su tía había vendido la nuda propiedad de su inmueble, pero que podía usufructuarlo hasta que falleciera y le sugirió que hiciera lo mismo. Mariano desconocía esa modalidad de compraventa, pero se interiorizó, contactó a la empresa especializada NudaProp, y hace un año y medio vendió su apartamento a la mitad del precio del valor del mercado, pero sigue viviendo en él. “Para mí era bueno porque me permitía vivir tranquilo aunque no fuera el propietario del apartamento”, dijo a Café & Negocios Mariano, quien al igual que el resto de los entrevistados, prefirió no revelar su nombre completo.