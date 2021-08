USU sobre el Uruguay que mira hacia el mar y los muchachos que se van a la orilla del pueblo

El aumento en el costo de los combustibles y su efecto en la competitividad no son lo único que genera preocupación en los integrantes del movimiento Un Solo Uruguay (USU), el acceso a la tierra y el afincamiento en el campo también está en la agenda.

Es por eso que la semana pasada representantes del movimiento visitaron el Palacio Legislativo para hablar con diferentes legisladores sobre el rol del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Ricardo García Pintos, productor rural de la zona de Reboledo, en Florida, comentó a El Observador, durante la primera movilización de USU realizada el miércoles de esta semana, que “Uruguay se está enfrentando a un vaciamiento en el campo”, que se daría por varias razones, entre ellas el poco recambio generacional y por “políticas desacertadas de los gobernantes, porque pasamos mirando hacia el mar para que vengan inversiones cuando tenemos un mundo para crecer hacia adentro”.

Para este productor el INC es una herramienta fundamental para el afincamiento en el medio rural, “una ley maestra para que se creen nuevos productores”, por los valores de la tierra y porque son necesarias políticas a largo plazo para que las familias puedan establecerse en el campo, dijo.

“No hay nada más seguro y no hay riqueza más grande en Uruguay que un metro cuadrado de tierra, es la base del Uruguay y si la base no anda bien el resto no anda bien, pero primero tiene que haber gente en el campo”, sostuvo García Pintos.

Diego Battiste

Además del aumento en el precio de los combustibles USU está preocupado por la competitividad y el acceso a la tierra.

La importancia del establecimiento de personas en el medio rural parte de la base de que con la pérdida de productores también se va perdiendo el entretejido social del campo y para medir eso, según García Pintos, “el termómetro principal es el cierre de escuelas rurales”.

“Hay un envejecimiento de la población rural y la sangre nueva no se forma porque las cosas del campo se aprenden de chiquito, cómo es un corderito, un ternero, ver un parto, plantar una semilla o usar un tractor son cosas que mamamos de chicos”, expresó, y sostuvo que por eso han hablado con diferentes legisladores sobre el tema.

No se sienten escuchados

Por su parte, Rocío Varela, productora rural de Rafael Perazza, localidad de San José, coincidió con García Pintos y explicó que la salida de productores del medio rural se da porque hay condiciones por las que “empieza a ser poco rentable para el productor estar en el campo, queda el matrimonio grande y el muchacho se tiene que ir a la orilla del pueblo”.

Es por eso, dijo, que “hay que tratar de seguir haciendo que sea rentable estar en el campo”, para lo que reclaman políticas de largo plazo del INC, por ejemplo para parejas jóvenes que quieran radicarse en el medio.

Ambos productores coincidieron en que no se sienten escuchados por el gobierno y sostuvieron que lo que buscan al movilizarse es una solución a diversos temas que aquejan al agro y que afectan a la competitividad y la rentabilidad de las producciones, entre ellos el acceso a la tierra o la libre competencia que solicitan para Ancap.

Diego Battiste

"Esto no es poner el palo en la rueda", dijo Rocío Varela, productora de San José, sobre la movilización.

“Esto no es mostrar que estamos poniendo el palo a la rueda, no es que uno quiere patear al gobierno para que no avance o ponerse de oposición. Esta es una forma de apoyar y de mostrarle al gobierno que cuenta con la parte productiva y de decirle ‘necesitamos política interna para que el país vuelva a resurgir, ser rentable y eficiente’. En Un Solo Uruguay entramos todos, productores, comerciantes, transportistas, esto no es el agro pateando contra la ciudad”, resaltó la productora.

Finalmente, el productor, quien coincidió plenamente con ella, dijo: “Sea el gobierno que sea seguiremos con las mismas cosas con las que venimos desde 2018, nosotros no hemos cambiado, los que han cambiado son los que en aquel momento evidentemente tenían mucho interés político partidario. Nosotros no estamos en la política partidaria, estamos para salir adelante con el gobierno que sea, porque de la diversidad de pensamientos salen las cosas buenas”.

Diego Battiste

USU visitó el Palacio Legislativo para hablar sobre el acceso a la tierra.