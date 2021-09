UTE cerró el primer semestre con una ganancia de US$ 170 millones

UTE cerró los primeros seis meses del año con ganancias por US$ 170 millones, según el último balance de la empresa publicado ante la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). Los números muestran que las utilidades fueron por $ 7.411 millones en términos corrientes, según el resultado integral del ejercicio. En igual período de 2020 los beneficios habían ascendido a $ 5.083 millones. La ganancia medida en pesos fue un 46% superior en la comparación interanual.

A su vez, en los primeros seis meses del año la empresa volcó a Rentas Generales $ 390,5 millones (unos US$ 9 millones), lo que determina una reducción de los resultados acumulados por el referido importe. Este año los aportes a la caja del Estado serán de US$ 61,5 millones, algo menos de la mitad que en el ejercicio anterior, y de unos US$ 110 millones en 2022.

En la primera mitad de año también hubo un aporte de US$ 6,1 millones al Fondo de Estabilización Energética (FEE). Ese fondo tenía US$ 51 millones a comienzo de año que la empresa ya desembolsó en su totalidad durante este 2021.

Facturación por ventas de energía

Entre enero y junio los ingresos operativos netos de la compañía crecieron 24% y totalizaron $ 33.617 millones, según el balance. El desempeño de la facturación por ventas de energía eléctrica a nivel local mostró un crecimiento de 9,5% medido en moneda nacional en la comparación interanual, y sumó $ 28.821 millones (US$ 662 millones).

Por su parte, la exportación de energía a la región reportó una facturación de $ 4.265 millones (unos US$ 98 millones). En moneda nacional los ingresos por este concepto se multiplicaron por 17 comparado con igual período del año previo.

Uruguay se ha visto favorecido en estos meses por la crisis hídrica que afecta a Brasil y el país vecino no ha parado de comprar energía. Las ventas al exterior serán récord este año y estarán en el entorno de US$ 250 millones.

Los ingresos por exportaciones repercutirán favorablemente en el resultado final de la empresa que proyecta cerrar el ejercicio con ganancias por unos US$ 170 millones. Además hay alrededor de US$ 70 millones que corresponden a bonificaciones que la empresa otorga a distintos sectores de sus clientes.

Por su parte, entre los costos de ventas, se destaca un mayor gasto en materiales energéticos y lubricantes, que se multiplicó casi por cinco y totalizó $ 4.553 millones (US$ 104,5 millones) frente a $ 933 millones. Como informó El Observador esto responde en gran parte a un mayor uso de la generación térmica, tanto para abastecer la demanda del mercado local por menores aportes de Salto Grande, como para vender hacia el mercado brasileño. El ente incrementó la compra de combustibles a Ancap y ya tiene programadas compras hasta noviembre.

Hoy UTE prevé cerrar el año con un gasto en combustible de US$ 297 millones. Este valor es muy superior al gasto de US$ 80 millones que se suele estimar en años con lluvias dentro de la media histórica.

Por otro lado, el ente aumentó un 26% sus provisiones por juicios, hasta un total de $ 1.740 millones (US$ 32,5 millones).