Varios legisladores estadounidenses advirtieron que se opondrán a futuros paquetes de ayuda a Ucrania

Varios legisladores republicanos, incluidos tres senadores, le enviaron al presidente Joe Biden una carta en la que dicen que ya no apoyarán la ayuda estadounidense "sin restricciones" a Ucrania y "se opondrán rotundamente a todos los paquetes de ayuda futuros a menos que estén vinculados a una estrategia diplomática clara diseñada a llevar esta guerra a una conclusión rápida”, según informó Responsible Statecraft.

Los legisladores afirman que es una "guerra de poder con Rusia" que "no es del interés estratégico de los Estados Unidos y corre el riesgo de una escalada que podría salirse de control", y advierten que la actual política de "sanciones y ayuda prolongada” sólo prolongará el conflicto.

En la misiva, los legisladores expresan que “hay formas apropiadas en las que los Estados Unidos puede apoyar al pueblo ucraniano, pero el suministro ilimitado de armas en apoyo de una guerra sin fin no es una de ellas”, y remarcan que “los intereses nacionales, y los del pueblo ucraniano, se sirven mejor incentivando las negociaciones que se necesitan con urgencia para resolver este conflicto”.

Los senadores que firman la carta son Rand Paul, del estado de Kentucky; Mike Lee, de Utah, y James David Vance, de Ohio. Los tres ya habían expresado su preocupación por la ayuda en términos de supervisión y la cantidad total extraída de las arcas del Tesoro el año pasado, más de US$ 113 mil millones, de los cuales más de US$ 60 mil millones fueron asistencia militar directa o recursos para la Defensa específicamente destinados a la guerra.

Los tres senadores se unen al creciente coro de voces conservadoras que cuestionan si una mayor ayuda militar incondicional podría desincentivar la vía diplomática y ayudar a destruir aún más el país a medida que el conflicto se convierte en una guerra de desgaste.

“Dado que estamos pagando al gaitero, tenemos la responsabilidad de marcar la melodía, descubrir qué es posible y asegurarnos de que nuestra inversión nos lleve allí”, le dijo a Responsible Statecraft Daniel McCarthy, columnista y editor de la revista Modern Age. “El único camino realista hacia la estabilidad exige una diplomacia del más alto calibre. La alternativa es gastar sin fin para una guerra sin fin”, agregó.

Por el lado de la Cámara de Representantes, 16 miembros firmaron la carta encabezados por Eli Crane, de Arizona, y otros conocidos simpatizantes del creciente movimiento conservador, como Marjorie Taylor Greene, quien afirmó recientemente en una entrevista del programa 60 minutos que “Ucrania “no era el estado número 51” y que el Ejecutivo tiene que concentrarse en solucionar los problemas que enfrentan sus electores y el pueblo.

“Tenemos la cara llena de barro, tenemos una deuda de US$ 31 billones. No estamos defendiendo nuestra propia frontera. Estamos ignorando los problemas de nuestra propia gente”, y agregó que “los Estados Unidos debe presionar por la paz en Ucrania, no financiar una guerra de poder con Rusia”.

Otro representante conocido por sus posturas contra la ayuda a Ucrania es Matt Gaetz, quien propuso una serie de proyectos de ley y resoluciones para poner fin a los despliegues estadounidenses en el extranjero. También presentó lo que se llama la “Resolución de fatiga de Ucrania” instando a cortar la ayuda y llamando a ambas partes a avanzar hacia un acuerdo de paz.

Por su parte, el senador Vance dirigió una carta a principios de este año a la Administración Biden pidiendo una rendición de cuentas completa de la ayuda a Ucrania, con el argumento de que el pueblo estadounidense merece saber a dónde van los dólares de los contribuyentes y que no se están desperdiciando, corrompiendo o desviando.

La supervisión, o la falta de ella, fue una justificación para las crecientes críticas a la ayuda que acapararon los titulares cuando el presidente de la cámara, Kevin McCarthy, estaba luchando por su elección en el puesto en enero y Gaetz y otros republicanos declararon que tenían la intención de hacer de la ayuda a Ucrania un tema en los futuros debates sobre el presupuesto federal.

Se espera también que otros sectores conservadores, como la Heritage Foundation se sumen a las protestas por la ayuda y se resistan a cualquier nuevo financiamiento. Al respecto, el presidente de la fundación, Kevin Roberts, dijo recientemente que “queremos que los ucranianos ganen, queremos que Putin pierda y queremos asegurarnos de no arruinar nuestro presupuesto y prestar atención a una amenaza mucho más presente, que es la agresión china. en todo el mundo".

La cuestión china es destacada especialmente en la carta de los legisladores: “Estas acciones nos enredan en una confrontación con Rusia ahora y si estalla un conflicto en el Indo-Pacífico en los próximos años, tememos que nuestro ejército lamentablemente no esté preparado para enfrentar estos desafíos como resultado directo de lo que se envió a Ucrania. La principal responsabilidad del presidente y la única misión del Departamento de Defensa es garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Empujar los límites de nuestra preparación es ignorar esta misión”.

Los críticos de la carta se opusieron a las evaluaciones que surgen de ella. Aparte de la réplica de que los Estados Unidos debería darle a Ucrania todo lo que necesita para contrarrestar la invasión ilegal de Rusia antes de empujar a Kiev a las conversaciones, algunos dicen que la guerra en Ucrania en realidad está ayudando al país a prepararse para la confrontación con China.

Esa es la postura de Gabriel Scheinmann de la Sociedad Alexander Hamilton, quien afirmó que “la invasión rusa permitió a los Estados Unidos realizar un simulacro de exactamente el tipo de políticas que requeriría disuadir o derrotar un ataque chino en Taiwán: líneas de producción industrial de defensa activa, una red logística eficiente para llevar esas armas al campo, una coalición de aliados que proporcione una potencia de fuego y ayuda significativas, un aumento en las exportaciones de energía para sostener a nuestros aliados y presión económica para castigar y degradar al agresor”.

Pero el argumento republicano en contra de los "cheques en blanco" para Ucrania parece estar ganando cierta prominencia entre los estadounidenses de a pie. El apoyo a la ayuda militar incondicional se redujo notablemente, del 60% en mayo de 2022 al 42% en febrero de este año. Sin embargo, la mayor caída en el apoyo provino de los republicanos.

Lo mismo ocurre con una encuesta de marzo de YouGov que encontró apoyo en todos los ámbitos, incluida la asistencia financiera y el envío de armas a través de aviones de combate, todo por encima del 50% para los demócratas y por debajo del 50% para los republicanos.