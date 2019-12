Venden la empresa uruguaya Gurucargo

La empresa uruguaya de logística Gurucargo fue vendida, según confirmó a El Observador uno de sus fundadores, Alejandro Esperanza, quien lo había informado a través de una publicación en el portal Medium. La plataforma, que ofrece a importadores y exportadores cotizar cargas marítimas y aéreas a través de Internet, operó durante seis años en Uruguay y está presente en Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Perú Panamá y México.

Esperanza, Andrés Israel y Eric Waizman son los tres emprendedores que crearon y estuvieron al frente de la compañía.

En lo que resta de diciembre, y durante todo el verano, Waizamn y Esperanza se dedicarán a brindarle al comprador todo lo que tiene que ver con la implementación de la plataforma. Esperanza se excusó por no poder brindar inforamción sobre la compañía compradora, porque aún está bajo “un bozal legal”. Afirmó que la compra se fue “decantando” durante este año, porque hubo interés de las grandes empresas tradicionales de pasarse al mundo digital. “Nosotros acumulamos mucho knowhow durante estos seis años, entonces tiene mucho que ver con eso”, dijo.

Adelantó que la continuidad de los emprendedores en la firma no es nada seguro, ya que va a depender de la propuesta que el comprador haga. “Ahora estamos contratados para la implementación. Es muy probable que sí, pero realmente no lo sé”, aseguró el fundador. Esperanza agregó que no pasa tanto por un tema económico, sino que quedarse dentro de Gurucargo implicaría radicarse en otra ciudad y eso conlleva un movimiento familiar grande. “Es otra situación, nosotros ya no somos el accionista mayoritario”, explicó.

En caso de que esa continuidad no se dé, los empresarios manejan varias opciones y no descartan volver a emprender en Uruguay. “Tenemos ganas de probarnos en otra cosa”, dijo Esperanza. Mencionó que tienen “varias cosas sobre la mesa”.

“Acumulamos mucho knowhow durante estos seis años, entonces tiene mucho que ver con eso”

Subrayó que Andrés Isreal no seguirá como socio, porque está dedicado a otros emprendimientos. “Andy (por Israel) seguro no va a formar parte. Eric y yo somos los que, eventualmente, tendríamos una propuesta para seguir”.

Controlar las emociones

En la publicación en el portal Medium, Esperanza anunció la venta de Gurucargo e hizo un pequeño repaso por los seis años al frente de la empresa. “Me gustaría que este mensaje empuje (a quien esté leyendo) hacia lo desconocido, donde su corazón y su cabeza dicen que sí pero su zona de confort lo frena”, dice la publicación.

Además menciona que uno de los desafíos más grandes a lo largo de los 6 años ha sido controlar las emociones. “Una vez dentro del viaje emprendedor, el compromiso y la responsabilidad no son negociables. Uno debe ser fuerte frente a la adversidad, porque las cosas no funcionan como un Excel. Cada decisión es una encrucijada, y parece que nuestra vida está en ella”, agrega.

Diego Battiste

Luego el empresario hace una lista de agradecimientos, que van desde los clientes e inversores de Gurucargo, hasta su familia. “Ahora es el momento de buscar el próximo capítulo. El año 2020 traerá nuevos desafíos, que estoy decidido a enfrentar con gran energía, pasión y determinación. Estoy ansioso por embarcarme en nuevos proyectos que me inspiren y que me desafíen a dar lo mejor de mí mismo”, finaliza.

Un posible caso de éxito

En una nota realizada por Café y Negocios en el año 2016 se preguntó a referentes del ecosistema uruguayo cuál sería la próxima PedidosYa, en el sentido del caso de éxito que se destacaría en el panorama del emprendedurismo local. En esa nota, el director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT, Enrique Topolansky, apuntó a Gurucargo.

En la publicación, Topolansky, mencionó que el emprendimiento era escalable porque “puede crecer de manera global poniendo en contacto oferta y demanda en distintas ciudades, sin necesidad de realizar grandes inversiones en nuevas plataformas”.

Por su parte, Esperanza cree que Gurucargo es un caso de éxito pero sostuvo que está lejos de llegar a las dimensiones de Pedidos Ya. “Lo nuestro es una historia de éxito, pero lo de ellos es una historia en donde hay demasiado éxito”, explicó.

Agregó que en términos económicos, los fundadores de Pedidos Ya –Ariel Burschtin, Álvaro García y Ruber Sosenke- han conseguido muchos logros. “Nosotros estamos un escalón más abajo”, explicó.