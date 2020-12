Venta de alimentos en comercios fue superior al año pasado en zafra de diciembre

A pesar de la crisis y las restricciones por la pandemia, la venta de alimentos en almacenes, supermercados de cercanías y autoservicios aumentó 3% en lo que va de diciembre, en comparación con el mismo mes del año pasado.

Si bien todavía falta las fechas claves del 30 y 31 de diciembre para determinar las cifras del mes completo, las ventas fueron buenas en muchos comercios en los días previos a Navidad, aunque en otros no, pero el balance general del sector es positivo, según el Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicios y Afines (Cambadu),

"Los bares y restaurantes bajaron las ventas en estos días de fiestas de Nochebuena y Navidad por las restricciones de cierres tempranos debido a la pandemia. Eso fue justamente lo que hizo que los almacenes y otros negocios de cercanía vendieran más. La gente compró ingredientes en los almacenes, supermercados independientes y autoservicios, y en vez de salir como otros años, preparó las cenas en sus casas. Eso elevó las ventas de este tipo de comercio, más que en las fiestas del año pasado", dijo a El Observador Antonio Ameijenda, presidente de Cambadu.

Ameijenda destacó que las ventas no fueron parejas, porque en algunas zonas no repuntaron debido a la crisis que se vive, o como en la Ciudad Vieja, donde lo que predominan son bares y restaurantes.

También observó es que, en términos generales, la gente no compró los productos más baratos, sino que hizo "compras inteligentes". Como ejemplo, mencionó que el atún se vendió más que el gratín, que el chocolate más vendido fue el más caro y que la pulpa de tomate más concentrada también se vendió más -aun siendo elevado su precio- porque rinde más.

"La gente aprendió a comprar durante la pandemia, ve más los valores nutricionales y el rendimiento de los productos, su relación entre calidad y precio", explicó.

Canasta vacacional: postergada y más de una lista

Hace un mes, el Ministerio de Turismo anunció una lista de precios referenciales de productos del 26 de diciembre hasta el 4 de abril como forma de incentivar el consumo en temporada estival, pero el tema es ha diluido en estos días.

Dicha lista se hace todos los años, aunque en esta oportunidad se anunció mayor atención por la crisis que vive el sector comercio y los servicios turísticos.

"No se habló más del tema porque quedó en que no habría una lista referencial única, sino que, por ser un año complicado, cada comercio haría su propia lista eligiendo los productos que quieran para ponerles los precios promocionales. No habrá una lista masiva ni única", señaló Ameijenda.

En otras palabras, habrá tantas listas promocionales como comercios que se sumen a la iniciativa. "Muchos participarán con marcas propias, como Ta-Ta, cada comercio decidirá", agregó.

La idea es que los comercios elijan 300 productos para el ofrecimiento de oportunidad de precios y que, poco a poco, lo vayan dando a conocer con carteleras en sus vidrieras, publicidad o redes sociales.

"Las autoridades anunciaron que la propuesta comenzaría el 26 de diciembre, pero desde mediados de este mes hasta el 6 de enero son días de ventas interesantes, así que será difícil que los comercios cambien sus precios a la baja. Lo más probable es que comiencen a verse los precios más bajos, luego de las fiestas, en enero hasta el 4 de abril", indicó Ameijenda.