Cayó 17% el precio medio de la hectárea de campos durante el primer semestre de 2018

En los primeros seis meses del año pasado las hectáreas vendidas de tierras cayeron un 13% en la comparación interanual y sumaron una superficie de 82 mil hectáreas, producto de 477 operaciones de compraventas.

El reporte divulgado este jueves por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) da cuenta que hubo negocios por más de US$ 254 millones a un precio promedio de US$ 3.098 por hectárea, lo que implica una disminución de 17% respecto al primer semestre de 2017.

El aumento en la comercialización de campos de aptitud ganadera en estas operaciones de superficie significativa explicaría parte del descenso en el precio promedio.

Si se analizan las transacciones de más de 1.000 hectáreas se observa que en la primera mitad de 2017 el 88% tiene como destino el rubro forestal, 6% ganadería y 6% agrícola. En cambio en 2018 el rubro forestal cayó a 66%, ganadería creció a 23% y el agrícola-ganadero a 11%.

Por departamento

El 46 % de la superficie vendida (38 mil hectáreas) se acumula entre los departamentos de Lavalleja, Rocha y Tacuarembó con precios promedios de US$ 2.838, US$ 2.636 y US$ 2.436/ha. respectivamente. Los tres departamento sumaron ventas por algo más US$ 103 millones.

San José, Soriano y Colonia, con suelos de mayor potencial productivo en especial para la agricultura de secano, registran los precios promedios más altos: US$ 7.044, US$ 6.231 y US$ 5.703/ha, respectivamente. La superficie total comercializada a estos precios no alcanza las 7.500 ha.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Cerro Largo con US$ 2.069/ha, seguido de Salto con US$ 2.192/ha.