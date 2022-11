Vicepresidente de Países del BID: “Uruguay está posicionado como un laboratorio de innovación”

Este jueves 3 y viernes 4 de noviembre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Uruguay organizan el foro empresarial Test & Invest Uruguay Business Summit en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Este foro contará con 1.200 participantes de 40 países y tiene como objetivo dar a conocer al país como un atractivo destino de inversiones y posicionarlo como centro de innovación en América Latina. En ese contexto, El Observador dialogó con Richard Martínez, actual Vicepresidente de Países del BID y exministro de Economía y Finanzas de Ecuador.

¿En qué consistió el apoyo del BID al gobierno en la último emisión del bono sostenible por US$ 1.500 millones que colocó Uruguay y qué consecuencias puede tener a futuro en la reputación del país?

Obviamente esto es un hito no solamente para Uruguay, es también una referencia para lo que puede hacer la región en términos de financiamiento climático. Y eso no es menor en un momento en el que convergen muchos desafíos en la región: por un lado, dificultades de acceder a financiamiento y, por otro, garantizar una transición ordenada en términos energéticos.

El segundo mensaje tiene que ver con lo que viene detrás de este bono, que está asociado al hecho de que finalmente el mercado está dispuesto a reconocer los esfuerzos de los países que procuran una transición ordenada y sostenible en materia climática y energética. Nuestro rol estuvo asociado al diseño macro de la misión del bono junto al Ministerio de Economía y Finanzas. Trabajamos muy de cerca con la Unidad de Gestión de Deuda para acompañarlos en la emisión del instrumento. Sobre todo por la innovación del mecanismo de step down (pago de menor tasa de interés en caso de cumplir metas ambientales). Creemos que hay mucho por hacer no solo desde la perspectiva del país y su contacto con el mercado, sino también de lo que podemos hacer como banco.

¿Qué productos tiene el banco en carpeta para brindar asistencia financiera en el área climática?

El banco tiene previsto en los próximos cinco años entregar cerca de US$ 24.000 millones en financiamiento climático en toda la región con dos grandes vertientes de apoyo a los países: financiamiento y conocimiento técnico. Vemos una oportunidad no solo en el sector público sino también en el sector privado. Vamos a apoyar a los países con varios instrumentos; préstamos de inversión directa o créditos que están basados al cumplimiento de ciertas características de política, que son reformas que necesitan los países.



¿Qué implica el desarrollo de la agenda de cambio climático y la hoja de ruta que el BID lleva adelante con el gobierno?

Uruguay demanda instrumentos y procesos flexibles que, en nuestra opinión, calza las zapatillas para proyectar esto hacia la región. Entonces, hay varias cosas como los CBR, que son los programas basados en resultados. Uruguay es pionero acá. El BID ha cerrado 8 operaciones de crédito de este tipo y 4 pertenecen a Uruguay. Esto demuestra cuán importante como socio es el país para el banco y viceversa. Tenemos 11 líneas de créditos CCLIP (Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión) que totalizan cerca de US$ 11.000 millones. Estas líneas básicas se hacen a lo largo del tiempo y lo que logran es dar continuidad. A nivel financiero, hay líneas para planes de conversiones de moneda. Y una cuarta con la combinación de financiamiento contingente de inversión. La hoja de ruta que tenemos con el gobierno es muy amplia y multisectorial. Desde la digitalización de los trámites, teleeducación, telesalud, desarrollo de finanzas sostenibles, política de género, etcétera. En la respuesta por la pandemia fuimos el primer multilateral. En 2020 desembolsamos US$ 1.200 millones, que fue el máximo histórico para Uruguay y este año vamos a cerrar con el segundo mayor monto liberado. También tenemos una cooperación técnica muy fuerte con cerca de US$ 15 millones. Por otro lado, este año esperamos aprobar un poco más de US$ 400 millones en distintas áreas. En adopción de tecnologías digitales en el sector agropecuario, por ejemplo, que ya se aprobó; programas de innovación empresarial y emprendimiento, y algunos otros temas para avanzar en la transición energética, en la gestión fiscal, en el fortalecimiento de capacidades para adaptar la fuerza laboral al mercado. En las próximas semanas vamos a tener ajustado con el gobierno uruguayo esa hoja de ruta que Uruguay presentará en Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27).



¿Cómo ve a Uruguay hoy en la región como un hub tecnológico para captar nuevas inversiones?

Uruguay está posicionado actualmente como un laboratorio de innovación y también un referente regional en servicios globales, no solo diría en la región, sino también a nivel mundial. Por eso es que estamos acompañando a este evento de Test & Invest en Uruguay, que busca captar nuevos inversores. Tenemos 1.200 participantes de 40 países del mundo. Ojalá se pueda aprovechar esta plataforma para que al final del día eso derrame en mayores inversores y empleo para Uruguay. Acá el posicionamiento internacional es relevante porque en el contexto actual muchos países están detrás de los mismos inversionistas. Cuando uno observa los desafíos de los inversionistas en la región, uno de los temas importantes es la capacidad institucional de las contrapartes con la que interactúan. Y nosotros creemos que Uruguay está muy bien posicionado allí y vamos a seguir manteniendo ese apoyo.