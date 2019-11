Victoria's Secret cancela su desfile anual y anuncia una "evolución" de la marca

Cada año, desde 1995, tuvo un día en el que el universo de la moda se paralizó. Porque cada año, el desfile anual de Victoria’s Secret acaparó todos los flashes. Las modelos más famosas del mundo con alas en su espalda, lencería de lo más lujosa y peinados perfectos, fueron por más de 20 años los protagonistas de esta pasarela. Lo fueron hasta 2018, pero no lo volverán a ser en 2019 porque la firma estadounidense anunció este jueves que cancela el evento.

La compañía explicó que la decisión tiene que ver con una evolución en su estrategia de marketing. Aunque, de fondo, Victoria’s Secret viene zigzagueando entre un año lleno de polémicas. Una de ellas fue cuando el director de márketing Ed Razek rechazó contratar modelos trans para los desfiles. El directivo fue despedido y enseguida entró al catálogo de la firma la brasileña Valentina Sampaio.

La firma de lencería intentó por varias vías cambiar su imagen para alejarse de cierto modo a ese imaginario colectivo que asocia la marca con la promoción de cuerpos perfectos, algo que en tiempos de empoderamiento femenino y Me Too no encaja. Algunos de esos intentos fueron mostrar en 2016 a la modelo Jasmine Tookes en fotos sin retocar donde se veían sus estrías o subir a la pasarela a la modelo con vitiligio Winnie Harlow. Pero nada de eso funcionó para alejar a Victoria Secret del sello que carga desde hace décadas.

La caída viene fermentándose desde hace algunos años. En el terreno económico, 2018 fue un año difícil para la firma, que tuvo una pérdida neta de US$ 252 millones –perdió casi el 50% de su valor–, tras haber tenido una pérdida de US$ 43 millones en 2017, según informó AFP.

Además, en mayo de este año, cuando el desfile previsto seguía en marcha, desde la firma ya se había anunciado que el evento no sería televisado –show que movía dinerales–. Durante una conferencia telefónica con analistas sobre los resultados del tercer trimestre, el responsable financiero de la marca Stuart Burgdoerfer indicó: "Comunicaremos con nuestros clientes, pero no será algo tan importante como el desfile". Además destacó la necesidad de "hacer evolucionar el marketing de Victoria's Secret".

Por otro lado, Burgdoerfer se preguntó y contestó, "¿vimos un impacto específico en las ventas después de la retransmisión del (último) desfile? La respuesta es no".