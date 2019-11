Vida: sexy, transgresora y una "carta de amor" para los latinos

Dos hermanas, una mentira difícil de digerir, un barrio hostil y una herencia mucho más pesada que salvadora. Esa es una de las tantas definiciones que se puede hacer sobre Vida, una de las series más renombradas de la plataforma Starzplay, que recientemente estrenó su tercera temporada y que es éxito en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

¿Pero cuál es la clave de ese éxito? La historia en sí ya es lo suficientemente atractiva. La madre de las jóvenes muere repentinamente y ellas, además de tener que retomar un vínculo distante deben hacerse cargo del viejo bar de la mujer. Y aceptar el engaño de que su madre se había casado con otra mujer y jamás se los había contado.

Pero además de la historia atractiva la serie se convirtió en éxito desde su creación, ya que a diferencia de lo habitual, se creó en Estados Unidos pero en manos de latinos.

"Este es un show que está hecho por latinos para latinos, donde se habla a veces en español y no hay subtítulos allí. Es nuestro y es la primera vez que se hace un show que se hace sin que nosotros seamos los villanos", relató a El Observador Melissa Barrera, una de las actrices principales. Y el hecho de que sus protagonistas no sean villanos, narcotraficantes, policías o empleados domésticos hace la diferencia para ella.

Por eso no dudó en catalogar a la serie como "una carta de amor para la comunidad latinoamericana", porque todos allí, delante y detrás de cámaras, son latinos. "En el show se ve la humanidad del latino, y por eso es una carta de amor, porque estamos mostrando a los latinos en una diferente luz que lo que normalmente nos vemos en los shows en inglés", aseguró.

Su compañera, Mishel Prada, compartió ese concepto y agregó que el barrio que se ve en la serie, Boyle Heights, en general se muestra "con drogas, o como un safari, con pistolas y violencia". "Creo que es la primera vez que yo veo este barrio con amor. Donde sí hay drogas pero también hay personas que están tratando de sobrevivir, de encontrar amor, encontrar quienes son, personas que trabajan duro, se levantan temprano, se sacrifican".

Starzplay

El hecho de mostrar en la serie situaciones de cotidianeidad del este de Los Angeles también lo reivindican como un logro personal, ya que entienden que mostrar a los personajes de ficción en situaciones habituales de la vida real hace que "se llegue a los corazones de la audiencia porque se están enamorando de los personajes, se están identificando con ellos al verlos batallar, tener que enfrentarse con obstáculos" de la vida cotidianade quienes viven allí, agregó Prada.

Por otra parte, otro de los puntos clave de la serie: el matrimonio oculto de la madre. Las protagonistas advierten que el foco se pone, no en que la mujer se haya casado con otra mujer, sino en que no se los haya contado, más allá de la sorpresa de no conocer su verdadera orientación sexual. "El problema es la mentira, ellas se sienten traicionadas por la mentira. Lyn es muy abierta y cuando Emma le dice que ella también es queer lo celebra, pero la mentira, la traición que sienten es el verdadero tema. Nuestro show celebra la comunidad LGBTQI. Se tocan temas que son a lo mejor tabú para algunas personas pero es importante tocarlos y crear esas conversaciones para que se empiecen a ver como normales en la vida, en la calle, con sus familias, con sus hijos", indicó Barrera.

Y la tercera temporada que en algunos países ya puede verse tiene toda la sorpresa de la aparición del padre de las jóvenes, sobre el que creían que estaba muerto. "Vamos a ver cómo eso complica las cosas, porque las va a complicar mucho", dice Barrera. Ríen cómplices y no cuentan más, como una forma de invitación a que se entreguen a una serie diferente, transgresora y 100% latina.

A la espera

La ejecutiva del negocio digital de Starzplay, Superna Kalle, define a la empresa como un servicio premium, solo para adultos, sin contenidos de relleno y con "las mejores historias del mundo". La plataforma de streaming llegó a varios países de Latinoamérica con el objetivo de sumarse a la creciente oferta de televisión on demand y competir con otros servicios, especialmente con HBO.

La plataforma se ve a través de Apple TV. En Uruguay no está disponible este servicio, por lo que sus ejecutivos analizan la forma en la que llegará al país y aseguran que será en poco tiempo. Los suscriptores de la aplicación Apple TV en Latinoamérica podrán tener acceso a Starzplay a través de iPhone, iPad, Apple TV y algunos Samsung Smart TV.

Con un costo de unos $ 180 mensuales, Starzplay está disponible actualmente para más de 3 millones de suscriptores en 47 países de Europa, América y Asia.