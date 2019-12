Vidalín pronostica "alguna situación compleja" en los años de gobierno de Luis Lacalle Pou

El intendente de Durazno, Carmelo Vidaín, se refirió a las manifestaciones que se están dando en algunas ciudades de la región –como Santiago de Chile– y pronosticó que "alguna situación compleja" va a haber en Uruguay "en estos años". "De acuerdo a lo que he podido hablar con el presidente electo está preparado en caso que se den situaciones de este tipo", dijo en el programa Quién es quién de Diamante FM y Televisión Nacional.

Para el nacionalista "actuar con firmeza ante este tipo de manifestaciones no es ser antidemocrático" aunque aclaró que no le gusta hablar de "represión" y que el primer camino para la resolución de estos conflictos es el diálogo. "Primero se dialoga, si no funciona se vuelve a dialogar. Sino funciona vamos a invitar otra vez a sentarnos en torno a una mesa a los líderes. Y sino apuesto a que el pueblo uruguayo es un pueblo maduro", opinó. "Con los que permanezcan en una actitud hostil o contraria a la de un país democrático, que van a ser muy poquitos, hay que actuar con muchísima firmeza", agregó.

Las manifestaciones y huelgas "se están dando en todo el mundo" y, para Vidalín, Uruguay debe estar preparado "por si se dan estas situaciones". "Tenemos que ser cuidadosos y los gobernantes debemos estar atentos", dijo.

Vidalín le "tiene miedo" a la oclocracia, "la degeneración de la democracia" que se da "cuando la muchedumbre quiera gobernar que es lo que está pasando en varios países". "Cuando la muchedumbre quiere es porque hay otro tipo de intereses. En algunos casos puede haber algunos intereses justificados, pero en algunos de estos países donde se dan situaciones de este tipo he visto cosas injustas, dolorosas. Pero también he visto que no se ha sabido ejercer el poder o la autoridad como debiera", expresó.

El intendente de Durazno le tiene "mucha fe" a Jorge Larrañaga, el ministro de Interior del próximo gobierno y cree que Lacalle fue "inteligente" al "darle la oportunidad" al líder de Alianza Nacional. "No dejaría que a un policía lo pinte, al policía hay que respaldarlo por eso le tengo mucha fe", opinó.

Consejo de presidentes

El intendente de Durazno dijo que en el gobierno blanco Lacalle Pou tendrá "tres conciencias" a las que puede recurrir: su padre, porque "un padre nunca va a aconsejar mal a su hijo", Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez, quien "en estos tiempos ha demostrado grandeza".

S. Soravilla

Vidalín también sumó como consejero al expresidente y senador José Mujica quien, "si fuese necesario", le podría "allanar determinados caminos".

En los momentos de duda, Vidalín cree que Lacalle podría recurrir a los expresidentes vivos del país principalmente por las "experiencias negativas" que "han sufrido" en sus gobiernos.

Presidencia

"Los escucharía en forma individual y los invitaría a un buen desayuno de trabajo y ahí pondría sobre la mesa, un consejo consultivo. Todos ellos aportarían cosas positivas para el país", sugirió.

Por cuarta vez

Vidalín lanzará en febrero la campaña por la reelección a la Intendencia de Durazno, el departamento que dirigió durante entre el 2000 y 2010 y en el que volvió a asumir en 2015. Para el próximo período será el candidato único del Partido Nacional.

El nacionalista fue consultado sobre si se ve como candidato a presidente en 2024, pero dijo que no quiere anticiparse tanto para "no avivar giles". "Uno tiene que achicarse. Por eso digo que voy a volver a ser edil o voy a ir a casa a escribir libros", respondió.

Vidalín no dice "ni que sí ni que no" sobre esa posibilidad porque cree que "todas las cosas tienen su tiempo", dijo. "Hay sueños intermedios por cumplir. Será la gente la que determine cuál va a ser nuestro destino. Y si la gente nos señala que podemos tener posibilidades para continuar un gobierno nacional, no decimos que no", resumió.

El intendente de Durazno compitió por un lugar como precandidato dentro del Herrerismo, pero no llegó a las elecciones internas. "Yo tuve una experiencia dolorosa y hay heridas que cicatrizaron, que en aquel momento, si revisamos las encuestas y los números, dentro de la interna de mi sector tenía el 51% de los votos", recordó y cerró esa etapa con un "ya fue".