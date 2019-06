Viene Patti Smith: recomendaciones para conocer a la gran poeta punk que llega a Montevideo

Punk, poeta, cantante, guitarrista, compositora, fotógrafa, escritora, actriz, activista, artista. Son todos títulos que comprenden a Patti Smith, y apenas retazos de su figura, una de las más legendarias del rock y de la música en general, que por primera vez en su extensa trayectoria pasará por primera vez por un escenario uruguayo. Smith, acompañada por su banda, tocará en el Teatro de Verano Ramón Collazo el próximo 20 de noviembre, encabezando el cartel del festival Primavera Cero.

Ese evento, por el que pasaron bandas como Sonic Youth, Blur, Gorillaz y Garbage, así como figuras como Iggy Pop y el australiano Nick Cave, responsable de un épico y memorable show el año pasado, suma a su historial ahora a Smith, posiciona su show como uno de los más importantes y relevantes del año, y extiende la lista de visitas musicales consagradas que han pasado por Montevideo en la última década.

Patti Smith no es de esas artistas que llenaron estadios durante toda su carrera ni tienen una lista de veinte hits que se recitan de memoria. No es una artista pop. Es una artista y punto. Pero su influencia y su legado -más allá de seguir activa- se extienden a figuras tan dispares como Madonna o los miembros de U2 y R.E.M. Tambén ha colaborado con artistas como Bob Dylan, con quien compartió giras, y Bruce Springsteen, con quien compuso una de sus canciones más populares, Because the night.

Smith, de 72 años, inició su trayectoria artística a fines de la década de 1960, en la fermental ciudad de Nueva York de la época, con una estadía en París en 1969 que fue igual de influyente para su recorrido.

Por donde empezar

En sus inicios se enfocó en la pintura, la actuación y la escritura, aunque de a poco la música y la poesía fueron tomando mayor preponderancia. Para comienzos de los años de 1970, ya se posicionaba como uno de los pilares del punk neoyorquino, lo que consolidó con su debut discográfico, Horses, lanzado en 1975.

Y ese disco, en el que empezó todo, es un buen punto de partida para empezar a familiarizarse con la figura de Smith. Ahí están los fundamentos de su obra: una base musical rockera pero que toma elementos de otros géneros como el jazz, sobre la que Smith canta sus letras evocativas y viscerales, que beben directamente de la poesía, así como el ejercicio de improvisación Birdland.

Un disco que marcó el camino, no solo para Smith sino también para distintas generaciones de músicos, y que ya desde su tapa, en la que la cantautora aparece retratada por su pareja (y luego amigo) Robert Mapplethorpe, con un traje y una pose andrógina que rompió con la tradicional estética de las artistas femeninas.

“Jesus murió por los pecados de alguien, pero no los mios”. Así comienza esa obra seminal, capaz de reunir a la Biblia, Jimi Hendrix, Arthur Rimbaud y la poesía beat.

Otros puntos imprescindibles de su discografía son su segundo álbum, Radio Ethiopia, o el disco de 1996, Gone Again.

Entre letras

Además de las letras musicales, la carrera de Smith navega también las aguas de la poesía, la narrativa y la no ficción. Y esa es otra forma de ingresar al mundo de la poeta punk.

Si es de los que prefiere conocer la historia de los artistas de primera mano, hay dos libros por los que empezar. Smith no fue ajena a la tendencia de los rockeros interesados en contar sus vivencias de primera mano. Su primera memoria fue publicada en 2010, se llama Éramos como niños, y fue la ganadora del National Book Award, el galardón literario más prestigioso de las letras estadounidenses.

Ese volumen se enfoca en su relación con Mapplethorpe, a quien le prometió la escritura de este texto en su lecho de muerte. En 2015 se anunció que sería convertido en una serie de televisión, aunque el proyecto está en el limbo desde 2017.

El segundo texto, M Train, abarca el resto de su vida, de Horses en adelante, y analiza algunos de los eventos personales que más marcaron a la artista, como las muertes de Mapplethorpe en 1989, y las de su hermano Todd y su esposo Fred Smith en 1994. Otro elemento que la poeta repasa en este texto es el período de 16 años que pasó alejada de los escenarios y consagrada a su vida familiar y a la literatura.

Para los que prefieren la faceta de ficción, en setiembre de 2018 la editorial Lumen editió Devoción, una novela breve que por extensión y formato es una buena posibilidad para descubrir esa faceta, mientras que en las próximas semanas se editará la antología de poesía Augurios de inocencia, que por ahora puede adquirirse en formato ebook a través del sitio de la editorial Penguin Random House.

Sin importar por dónde se empiece, todos son caminos válidos para descubrir o redescubrir a Patti Smith antes de su llegada, que marcará la visita de una figura imprescindible, que trazó su propio e inimitable camino en el mundo del arte.