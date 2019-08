Volver a tener pelo: historias de superación

Es probable que no entiendas lo importante que es tu pelo hasta que lo perdés. Nadie está libre de padecer este problema. Cualquier alteración del organismo puede terminar en la caída del pelo, que en realidad no es una enfermedad sino un síntoma.

Estar pasando por un cuadro de ansiedad, situaciones de estrés, efectos secundarios de un fármaco, padecer una enfermedad autoinmune, la quimioterapia para combatir un cáncer o la calvicie hereditaria pueden producir la caída del pelo de la noche a la mañana en hombres, mujeres y niños.

Para las mujeres, en particular, el problema se vive con angustia porque la melena es una parte fundamental de su identidad y su ausencia impacta directo en la autoestima.

Perder el pelo de repente

A Silvia de 43 años le diagnosticaron alopecia cuando tenía 13 años. “Se me empezó a caer de golpe el pelo de muy joven, y se me formaban peladillas en toda la cabeza. Me dijeron que se debía a un problema de tiroides; hice varios tratamientos y hasta me di inyecciones en el cuero cabelludo, pero no logré recuperar mi pelo”, explicó esta maestra de Florida que está casada y tiene dos hijas de 20 y 15 años.

Así llegó Silvia luego de intentar soluciones para su alopecia, que no la convencían estéticamente. A la derecha, abajo, luego de atenderse en Evasión.

“Empecé a buscar otras alternativas a la peluca para verme mejor y sentirme más cómoda. Como estoy a cargo de un grupo inicial de cinco años, ellos están atentos a cualquier cambio y todo me preguntan. Llegó un punto en que necesitaba verme bien, sentirme tranquila de que podría llevar una vida normal”, contó.

Así fue que conoció los implantes capilares indetectables de Évasion Estilista, el centro ubicado en la calle Constituyente y Minas que hace más de 10 años cuenta con la exclusividad de la marca NewLaceCu, de pelo 100% natural.

“Los encontré a través del BPS y estoy más que feliz con el cambio; me encanta mi nuevo look, es supernatural y me siento cómoda”, explicó Silvia.

Hace más de 20 años que Daniela Busqué está al frente de Évasion Estilista. Hoy cuenta con una amplia clientela, no solo de salón, sino también entre ellas personas que transitan procesos oncológicos, así como otras que sufren de alopecia areata o que buscan esta solución por estética para verse mejor.

Las prótesis capilares, a diferencia de las antiguas pelucas, pasan inadvertidas y se pueden usar durante períodos prolongados e incluso usarlas bajo la ducha o en el mar, como si fuera el propio cabello de la persona.

Además de prótesis capilares, ofrecen prótesis de cejas para aquellas personas que también pierden el pelo en esa zona del rostro.

Diego Battiste

Presentes el año pasado en el Congreso de Oncología del Uruguay celebrado en el LATU “quisimos mostrarles a los médicos nuestro producto, que lo conocieran y lo puedan recomendar a la hora de dar un diagnóstico a sus pacientes y la verdad que quedaron sorprendidos”, dijo Busqué.

“Nosotros creemos que la sanación empieza por la cabeza, desde adentro hacia afuera”, agregó.

Subvencionar el costo

Con respecto al costo, existen muchos acuerdos con organismos como el BPS, Caja de Profesionales, Caja Notarial, Asistencia Integral y otros, que pueden llegar a cubrir el costo de la prótesis hasta un 100%.

El parodista más premiado

Otro de los cambios estéticos más resonantes fue el del parodista y cantante Aldo Martínez con más de 35 carnavales, quien hace casi un año se animó a un cambio radical de look.

Fanático del folclore, ganó absolutamente todo como parodista en el carnaval, pero su medio de vida hoy en día es la música tropical con el grupo Sonora Palacio.

“Se me empezó a caer el cabello de muy joven, a los 21 años, pero no lo tomé como un problema. Lo que ocurre es que en el ambiente artístico la apariencia y la estética son aspectos importantes; siempre fui un transgresor y usaba gorras y bandanas para tapar la falta de pelo”, explicó.

Hasta que “empecé a investigar varias opciones para recuperar el pelo, pero ninguna me convencía, no quería sufrir el dolor de la cirugía, no me animaba”.

“Hace poco conocí este nuevo sistema que está en Uruguay hace años; implantes de pelo natural con los que podés hacer una vida normal, dormir, bañarte y que no implica pasar por dolor o una cirugía”, explicó el cantante.

A un año de vivir la experiencia “siento que volví al pasado, me quiero mirar a cada rato, es increíble, me siento liberado, te cambia el ánimo y la vida. Por eso para aquellos escépticos es la prueba para que se animen”, dijo.

Más confianza

Camila es salteña y padece alopecia hace 10 años. Confiesa que lo que más le gustó de su implante es que puede usarlo en forma permanente como si fuera su propio cabello. “La peluca no me daba confianza para hacer muchas cosas, no hacía nada de lo que hago ahora; este verano voy a incursionar en la playa. Como cualquiera persona voy a la peluquería, me lavo el pelo y salgo perfecta. La recomiendo un 110%”.

Enfrentar el cáncer

Para la mayoría de los pacientes con cáncer, una de las primeras consecuencias visibles del tratamiento de la enfermedad es la caída del cabello.

Tanto hombres como mujeres confiesan que es a lo que más temen después de recibir el diagnóstico de cáncer.

Camilo dos Santos

Valeria, de 45 años, es abogada, tiene dos hijos, uno de 23 años y uno de 8 y fue diagnosticada con cáncer de cuello de útero en junio de 2015. “Como era un carcinoma que no es el habitual no me podían operar. “Tuve que hacer quimioterapia, radioterapia y braquiterapia con radiación directa en el útero”, contó.

“Ahí se generó un caos inicial en el que la enfermedad pasó a ser el eje de mi vida. Cuando fui a la consulta oncológica, entre las cosas que me aconsejó el médico es que contactara a una paciente suya que se había hecho algo muy parecido al pelo natural”.

Primero averiguó “por pelucas, pero me parecieron mucho más rígidas, se mueven, siempre tenés que estar peinada con flequillo y no te podés bañar ni hacer vida normal”.

Después se contactó con la paciente de la que le había hablado el médico, quien le recomendó Évasion. “Vine al salón, me asesoraron en cómo replicar lo más natural posible a mi cabello natural y me puse la prótesis antes de que se me cayera el pelo, porque no quería sentir esa tristeza de peinarme y ver los mechones caer”.

“La caída del pelo para una persona con cáncer hace patente la enfermedad, es la primera señal de que estás enferma”, agregó. Una vez que tuvo la prótesis sintió que se veía de nuevo a sí misma. “Una vez puesta sentís que tu imagen ya está resuelta que, aunque parezca frívolo o superficial, verte bien y hacer vida lo más normal posible es fundamental para enfrentar la enfermedad”.

La prótesis para ella “fue una solución increíble porque era igual a mi pelo, nunca me sentí rara. Además, la forma de fijación es muy segura, no se sale, no se mueve, dormía con ella, me bañaba, no te irrita, ni lástima”, dijo.

En abril de 2016 Silvia terminó todos los tratamientos y le volvió a crecer el pelo, pero “seguí usando la prótesis hasta tenerlo más largo, porque me impresionaba verlo tan cortito”.

Ella como muchas otras clientes que ya recuperaron su pelo, sigue yendo a Evasion Estilista porque “creás una relación, me contuvieron emocionalmente cuando pasaba por el peor momento de mi vida, con un trato respetuoso y discreto, sin victimizarme y porque además son excelentes profesionales”, concluyó.

Ideales para hacer deporte

Juan de 31 años practica surf y ciclismo. Empezó hace unos años a notar la caída de cabello y siempre buscó la forma de disimular o ocultarlo con gorros”.

Aquí su testimonio usando prótesis capilares, cómo le cambió la vida y aumentó sus autoestima:

Contener con profesionalismo

Todo en Évasion está dispuesto para apoyar y brindar contención emocional a las personas que enfrentan la falta de pelo. “Hay una frase que decimos: “Verte

bien es sentirte mejor”. No es frívolo decirlo, es real y tangible”, dijo Daniela Busqué.

El salón cuenta con un sector privado e íntimo. “Los espejos instalados en este espacio pueden ser cubiertos de manera que el cliente no vea las diferentes etapas de transformación, si así lo desea”.

Además, Daniela contó que tuvo casos de clientas que nunca se vieron sin cabello hasta volver a recuperarlo luego de un tratamiento de quimioterapia.

Donar y ayudar

Además, cuentan con una línea de accesorios muy novedosa bautizada EVA “Siempre Linda” que ofrece a las clientas modelos únicos de bandanas, gorros de algodón forrados sin costuras, cepillos y maquillaje especial para cejas y párpados, de cuyas ventas donan el 10% a la Fundación Pérez Scremini.

“Nació a partir de la inquietud de las propias clientas que buscaban una alternativa distinta a las prótesis, por eso diseñamos modelos versátiles y únicos para que puedan usar con o sin prótesis”, dijo D. Busqué.

Nuestro mayor deseo es que “en Évasion encuentren un espacio de contención, donde tengan todo lo necesario para mantener las prótesis y también accesorios diferentes y diseños para distintas ocasiones del día y la noche”, explicó.

La profesional tiene claro su propósito: ayudar a otros a sentirse bien. “El objetivo final es lograr que los clientes sigan siendo ellos mismos frente al espejo durante todo este período, y esta posibilidad solo puede brindarla el uso de una prótesis capilar”, dijo.

Preguntas y respuestas

¿Qué es una prótesis capilar?

Es un accesorio que sustituye al cabello natural de forma inadvertida para los demás. Las prótesis de Évasion Estilista son hechas a mano a partir de cabello 100% natural de origen europeo, “lo que nos permite realizar cualquier tipo de trabajo técnico sobre ella, tales que permanente, color, claros/oscuros, etc. para satisfacer al cliente”. El cabello va anudado uno a uno a una malla respirable que resulta muy fresca, con una forma en los contornos que sigue las líneas naturales del crecimiento del cabello dando un aspecto 100% natural. No tiene ningún elemento metálico y no se necesita usar cerquillo para disimular frontales.

¿Son de uso permanente?

Es una elección y no una condición. Pueden usarse las 24 horas o no, eso depende de la opción que elija la persona. En caso de llevarla permanente, se puede lavar en la ducha normalmente, dormir con ella, hacer deporte, etc.

¿Existen alternativas para no usarla todo el tiempo?

Sí, en Évasion Estilista hemos pensado en todo para facilitarle la vida a nuestras clientas que usan prótesis capilar. ¡Es así que hemos creado nuestra propia línea de accesorios llamada EVA” Siempre Linda”. Es una línea de gorros en diferentes tonos y estampados forrados en algodón sin costuras molestas. Se fabrican series limitadas lo que hacen de tu accesorio una pieza exclusiva, versátiles, son creados de manera que la persona que los utiliza se sienta única e identificada. También proponemos una línea de Maquillaje para cejas y párpados con el debido asesoramiento para realizarlo. Cepillos y peines para prótesis que respetan la confección protegiéndolas del cuidado.