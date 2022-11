Votos de más y errores con los observados: más denuncias en la elección de sindicato policial

El pasado jueves 27 de octubre fueron las elecciones en el Sindicato Único de Policías de Uruguay (SUPU) y varias irregularidades fueron denunciadas. Dos circuitos fueron anulados, en Cerro Largo y Tacuarembó, por un problema en el procedimiento de los votos observados y otra situación que será denunciada penalmente por la Lista 3.

En la urna de Tacuarembó había 47 personas anotadas para votar, se registraron 45 sufragios, pero al circuito solo concurrió la mitad de esa cifra, según denunció la Lista 3.

"Salieron a buscar los votos a las calles o firmaron por las personas que figuran en esa planilla", opinó el candidato a presidente de la Lista 3, Roberto Cardozo.

En diálogo con El Observador, Cardozo dijo que "hubo una instancia muy irregular y grave" por parte del presidente de la mesa en cuestión (pertenece a la Lista 11) y por el delegado de la misma lista.

Cardozo dijo que, tras recopilar información, "seguramente" este martes presenten la denuncia ante Fiscalía.

Con los votos de Tacuarembó, la Lista 11 ganaba las elecciones del consejo directivo por una corta distancia, pero el circuito fue anulado –junto al de Cerro Largo– por otra irregularidad referente a los votos observados. De esta manera, se deberá volver a votar en ambos circuitos, explicó a El Observador, el abogado Elzeario Boix.

Boix y Sergio Echeverría son los abogados que intervinieron al sindicato en marzo de este año a pedido del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por un problema en la interna del SUPU. La intervención, de todas formas, terminó el pasado lunes 31 de octubre aunque hicieron un pedido para prorrogarla.

Según Boix, la comisión electiva no explicó bien a las comisiones receptoras de voto el procedimiento para tomar los observados. Se debía poner los nombres en un sobre externo. No se hizo. Luego entonces se notó que algunas personas a votar de manera observada no estaban inscriptas, pero como no se podía distinguir los observados de los otros, se anuló tanto en Cerro Largo como en Tacuarembó todo el circuito.

En Soriano, otra lista, la número 20, denunció lo mismo respecto a los votos observados, aunque todavía no se anuló.

El abogado de MEC dijo cuando se confirme la extensión de la intervención presentarán una denuncia penal por lo sucedido en la urna de Tacuarembó. En ese caso su denuncia se sumará a la que tiene prevista realizar la Lista 3.

Por su parte, la Lista 11 denunció que en Paysandú hubo votantes fuera de registro y que en Soriano el delegado de la Lista 3 no estaba inscripto; según una misiva que señaló otras presuntas irregularidades.