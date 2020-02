Vuelve la disparidad de precios al mercado del ganado gordo

Se detuvo la baja de precios para el ganado gordo y reaparece la disparidad de valores entre plantas. En un escenario de poca oferta, la posición de muchos productores sigue siendo esperar y ver qué señales van llegando desde China.

Para el novillo especial, bien pesado, las cotizaciones se ubican en US$ 3,65 por kilo en cuarta balanza, con negocios puntuales que han alcanzado los US$ 3,70. El rango de valores por novillo pesado gordo, bueno, va entre US$ 3,45 y US$ 3,55. Los precios de punta ya habían subido en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y consolidaron esa lógica esta semana.

En el caso de las vacas especiales bien pesadas, alcanzan los US$ 3,30 con un amplio abanico hacia abajo por volumen y calidad. Hay más oferta de vacas que de novillos.

Para la vaquillona de abasto bien completa se proponen US$ 3,50 y por aquella que no es de punta entre US$ 3,40 y US$ 3,45. Hay negocios puntuales que superan esos valores.

Los operadores consultados estimaron que las condiciones apuntan a mantener cierto equilibrio de precios en los próximos días, más que a una suba.

Las entradas a planta rondan una semana y el ganado que sale al mercado se coloca con facilidad. Son pocos los negocios concertados y por ahora los productores siguen vendiendo lo menos posible. El alza que tuvo la faena la semana pasada responde básicamente a un aumento en la faena de ganados de corral con destino a 481 y a la operativa de cuadrillas kosher en alguna planta.

La faena de vacunos subió por segunda semana consecutiva y alcanzó los 39.188 animales en la semana cerrada el 15 de febrero, 8% arriba de los 36.190 vacunos procesados en la semana previa. Del total, 19.478 fueron novillos, el mayor registro semanal desde mediados de diciembre. En igual semana de 2019 la faena de vacunos estaba por encima de 50.000.

La persistencia y expansión del coronavirus sigue siendo un factor clave en el mercado y por ahora no hay señales de que la situación se estabilice.

También es clave el panorama de lluvias. Las últimas llegaron en un momento oportuno, aunque fueron desparejas por zonas y todavía insuficientes en algunos casos, como en partes de Canelones y el sur de San José. Los pronósticos no son halagüeños. Hasta el 7 de marzo no aparecen precipitaciones relevantes.

En el caso de los lanares, hay algo más de interés industrial con los capones cotizando entre US$ 3,30 y US$ 3,35 y la oveja entorno a US$ 3,30. El cordero se ubica alrededor de US$ 3,50. La faena semanal de ovinos cayó 9% con 15.948 animales. El 41% fueron corderos, con 6.470 cabezas, seguidos por las ovejas que representaron 36% de la faena con 5.802 animales.

El precio semanal de exportación se ubicó en US$ 4.109 por tonelada en la semana cerrada el 15 de febrero, levemente por debajo de la semana anterior, y confirma un gradual ajuste. En lo que va del año se llevan exportadas 35.548 toneladas a un promedio de US$ 4.184, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). El volumen es 31% inferior a las 51.175 toneladas exportadas hace un año. Y el precio promedio es 22% superior a los US$ 3.417 registrados a comienzos de 2019.

En carne ovina, el precio de exportación mantiene la firmeza, con un promedio de US$ 4.652 por tonelada en la semana del 15 de febrero, con el segundo menor volumen semanal exportado en lo que va del año (162 toneladas). En lo que va de 2020 se llevan enviadas al exterior 2.080 toneladas de carne ovina, levemente arriba de las 2.047 exportadas en el mismo período del año pasado, con un promedio por tonelada de US$ 4.774, un 12% más que los US$ 4.246 de hace un año.