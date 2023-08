Wanda Nara confirmó su enfermedad y dijo que se enteró del diagnóstico "por la tele"

Wanda Nara habló por primera vez sobre la enfermedad que padece y dio detalles sobre su tratamiento. La conductora y empresaria argentina reveló cómo se enteró del diagnóstico. "Me enteré por la tele", dijo en referencia al escándalo generado por el anuncio del periodista Jorge Lanata de que Nara padece leucemia.

En diálogo con el programa LAM, Nara no nombró la enfermedad, pero dejó distintas claves que confirmaron el diagnóstico que ya circulaba. La mediática aseguró que eventualmente hará público su padecimiento, pero que será más adelante, una vez que haya comenzado la siguiente etapa de su tratamiento, que se desarrollará en Buenos Aires.

Nara ya empezó a tomar medicamentos tras confirmar su diagnóstico en Fundaleu, una institución especializada en tratamientos oncológicos y hematológicos.

"Estoy en shock, tratando de asimilarlo. Nadie me decía nada y fue duro, porque me enteré por la tele", contó la conductora de la versión argentina de MasterChef en la entrevista.

Nara contó que le hicieron cinco estudios, incluyendo una biopsia, antes de darle el diagnóstico final, que recién lo recibió el pasado jueves.

"En el primer momento, entraban enfermeras llorando y me abrazaban", explicó. "Y yo le decía a Mauro (Icardi, su esposo): 'Me voy a morir y no me lo dicen'. Entré en pánico por no saber qué me estaba pasando. Tenían sospechas, pero podían ser seis enfermedades distintas, por eso no me decían nada", reveló la conductora.

La argentina explicó que el tratamiento será "lento", y que el impacto del diagnóstico llevó a reacciones de su entorno como el anuncio de su esposo de pretender dejar su carrera futbolística. "Mi hermana se volvió de sus vacaciones, mi mamá estaba tirada por el piso, mis hijos lloraban por lo que escuchaban en los medios. Yo me hice fuerte, pero se me desmoronaba todo", relató.

Nara dijo que el único síntoma que sintió fue "dolor de panza", y que lo adjudicó a su mala alimentación, pero en realidad se debía a la inflamación de su bazo. Al realizarse los estudios "los médicos no entendían como con los valores que tenía, no me hubiera desmayado".