Washington calificó como “organización criminal transnacional” al grupo paramilitar ruso Wagner

Estados Unidos colocó en su lista negra al grupo paramilitar ruso Wagner al designarlo como una "organización criminal transnacional", aumentando la presión sobre este ejército privado que combate en el conflicto de Ucrania.

Wagner "es una organización criminal que continúa cometiendo atrocidades generalizadas y abusos contra los derechos humanos", dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Estados Unidos considera que "el grupo Wagner tiene actualmente unas 50 mil personas desplegadas en Ucrania, incluidos 10 mil mercenarios y 40 mil prisioneros" hasta tal punto que despierta "reservas" en el Ministerio de Defensa ruso sobre sus "métodos de reclutamiento", agregó Kirby.

Washington espera tomar más medidas contra el grupo tras incluirlo en su lista negra.

El portavoz de la Casa Blanca compartió imágenes satelitales que muestran a trenes rusos con destino a Corea del Norte para abastecerse de equipos para suministrarlos al grupo Wagner, en violación de las resoluciones de la ONU, indicó.

Dirigida por Yevgeny Prigoshin, un allegado al presidente ruso Vladimir Putin, esta organización paramilitar es muy activa en la feroz batalla por la captura de la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania.

Vestido con ropa militar, el propio Prigoshin se fotografió días atrás en Soledar, una ciudad vecina del Donetsk, para proclamar que su grupo la había capturado tras sangrientos combates.

Wagner no tiene existencia legal en Rusia, donde las empresas militares privadas están prohibidas. No obstante, el grupo contaría con varios miles de hombres, en particular veteranos del ejército o de los servicios de seguridad.

Su participación ha sido señalada desde 2014 en distintos conflictos como fuerza militar rusa encubierta, entre otros los de Siria, Libia, República Centroafricana, Sudán y Mozambique.

Prigoshin, un empresario gastronómico que hizo fortuna como proveedor de viandas para los colegios públicos moscovitas y también para las fuerzas armadas, sería un ex militar del área de inteligencia.