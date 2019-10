Watchmen: todo lo que hay que saber sobre la nueva serie que HBO estrenó este domingo

Es un año de goles en el ángulo para HBO. Después de que Netflix amenazara con apropiarse del dominio de la ficción por televisión, la casa de algunas de las series más míticas de la historia arremetió con un 2019 plagado de éxitos en la crítica y con tanques masivos. Desde el final de Game of Thrones, pasando por las exitosas segundas temporadas de Barry, Big Little Lies y Succession, hasta el enorme estreno de Chernobyl, la cadena ha llenado el primetime de suculentos bocados de buena televisión. Y este domingo desplegó otra de sus apuestas más fuertes para el año: Watchmen, una serie que sale de las entrañas mismas de la novela gráfica.

¿Qué es?

Nacida de la pluma y la cabeza de Alan Moore –el mismo creador de V de Venganza– en la década de 1980, Watchmen es considerada por muchos la mejor novela gráfica de la historia y una de las historias más portentosas del género de superhéroes. Además, es un verdadero ícono de la cultura pop reciente, sobre todo por sus personajes complejos y los arcos narrativos innovadores que planteó.

En 2009, Zack Snyder adaptó la historia al cine en una película que tuvo cualidades y que se ganó varios fanáticos y enemigos, y ahora llega esta serie de HBO, que se queda en el mismo universo alternativo que propone la historia original, pero avanza en el tiempo 34 años en el futuro para mostrar las consecuencias del final de la novela gráfica.

HBO

En la primera versión, la historia seguía a un grupo de superhéroes que, proscritos y en medio de una sociedad convulsionada que los repudia, deben reunir fuerzas de nuevo para detener una amenaza global. Los paralelismos con la Guerra Fría, el sexo, la violencia exacerbada y su fuerte carga filosófica hicieron de este cómic una de las lecturas necesarias y obligatorias dentro del noveno arte.

¿Quiénes están detrás?

El showrunner de la nueva serie es Damon Lindelof, un veterano de la televisión que ya tiene dos éxitos a sus espaldas: la mítica Lost y la elogiadísima The Leftovers. Delante de cámaras el elenco también es para destacar: al frente está Regina King, reciente ganadora del Oscar por su papel If Beale Street Could Talk, y a ella la acompañan Don Johnson, Tim Blake Nelson y Jeremy Irons, entre otros.

HBO

¿Dónde y cuándo se emite?

Todos los domingos a las 22 horas por HBO. Una vez emitido el capítulo, se encuentra disponible en HBO GO y el resto de las plataformas que distribuyen sus productos, como por ejemplo NS NOW y DIRECTV.