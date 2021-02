WhatsApp: qué sucederá con quienes no acepten la nueva política el 15 de mayo

WhatsApp actualizó en enero sus términos de uso y anunció que entrarían en vigor el próximo 8 de febrero. Tras el escándalo ocasionado por su anuncio, y los millones de usuarios que descargaron Telegram, la compañía postergó la medida hasta el 15 de mayo y en las últimas horas ha anunciado qué ocurrirá quienes no la acepten.

En un comunicado divulgado en su sitio web, explica que si no aceptamos las nuevas condiciones de WhatsApp tendremos acceso limitado a la app y no eliminarán tu cuenta (al menos inmediatamente). De todas formas, .no tendrá un acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que el usuario las acepte

"Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación", aseguran.

La compañía anuncia las siguientes opciones: "Podrás aceptar las actualizaciones incluso después del 15 de mayo. Se aplicará nuestra política relacionada con usuarios inactivos". La política de cuentas inactivas entiende que una cuenta no se utiliza cuando no tiene actividad durante 120 días. Lo que quiere decir, en definitiva, es que si los usuarios no aceptan los términos a la larga la cuenta será eliminada.

Y hace un segundo anuncio: "Antes del 15 de mayo, puedes exportar tu historial de chats en Android o iPhone, y descargar un informe de tu cuenta. Si deseas eliminar tu cuenta en Android, iPhone, o KaiOS, realmente nos gustaría que lo reconsideraras. Esta acción es algo que no podemos revertir, ya que borra tu historial de mensajes, te elimina de todos tus grupos de WhatsApp y también elimina tus copias de seguridad".

El cambio principal que se registra en esta actualización es que WhatsApp les notifica a sus usuarios que toda la información que ellos almacenan ahora también estará disponible para las compañías que pertenecen a Facebook. Algunos abogados especializados en derecho informático advertían que este cambio permite un mejor perfilamiento de la publicidad para los usuarios.