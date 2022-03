Will Smith golpeó a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar: ¿qué fue lo que sucedió?

No es inusual que cada tanto ocurra algún percance durante la gala de los premios Oscar: los nervios traicionan a algún presentador, alguien se tropieza o se anuncia que La la land ganó Mejor película. Pero este domingo el Teatro Dolby de Los Ángeles quedó en silencio cuando Will Smith subió al escenario y le dio una cachetada al comediante Chris Rock en medio de la ceremonia.

Rock, quien fue conductor de la entrega de premios en 2016, volvió a subir al escenario este domingo para presentar los nominados a Mejor documental. Pero antes de anunciar los títulos que podrían llevarse una estatuilla comenzó a hacer un monólogo que, a juzgar por lo que sucedió, no llegó a terminar.

Después de bromear sobre la situación de Penélope Cruz y Javier Bardem, ambos nominados aunque finalmente se fueron con las manos vacías, el comediante apuntó contra la imagen de Jada Pinkett Smith. "Jada, te amo. A GI Jane también, no puedo esperar para verla", dijo Rock desde el escenario haciendo referencia a la calvicie de la actriz en una referencia a la película de 1997 en la que Demi Moore había rasurado su cabeza.

VALERIE MACON / AFP

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la alfombra roja de los premios Oscar 2022

Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, ha hablado en reiteradas oportunidades sobre la alopecia, una condición por la que se le cae el cabello y ha levantado esa bandera para inspirar a otras mujeres con la misma enfermedad.

“Esto es algo de lo que no he querido hablar antes porque no es fácil de enfrentar, pero creo que llegó el momento de hacerlo. Me encuentro peleando con problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de golpe, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos y pensé: ‘Dios mío, me estoy quedando calva’. Fue un momento de mi vida en el que, literalmente, me quedé temblando del miedo”, dijo la actriz en 2018 cuando habló por primera vez al respecto en el su ciclo de Facebook Red table talk.

Desde entonces decidió compartir en sus redes sociales su convivencia con la alopecia y finalmente en 2021 siguiendo el consejo de su hija Willow decidió raparse.

Si bien Smith comenzó a reír luego del "chiste" del comediante, la reacción de Jada no fue la misma.

Antes de que el Rock siguiera con su rutina Will Smith se levantó de su asiento, caminó hacia él y le dio un golpe con la mano abierta.

"Wow, Will Smith acaba de golpearme", dijo visiblemente confundido. Al igual que el resto de la audiencia. “Esa fue una de las mejores noches en la historia de la televisión”, continuó Rock y presentó el premio que terminó en manos de Summer of Soul.

"¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!", gritó dos veces ya desde su asiento el actor que más tarde ganó su primera estatuilla por su interpretación de Richard Williams, padre y entrenador de las tenistas Venus y Serena Williams en Rey Richard.

"Durante este descanso, Denzel llevó a Will a un lado para hablar con él y se alejaron juntos de sus asientos. Denzel ahora tiene su brazo alrededor de Jada y está arrodillado junto a ella a pesar de que el espectáculo ha comenzado", escribió la periodista Rebecca Ford desde el evento.

Robyn Beck / AFP

De izquierda a derecha: Denzel Washington, Will Smith y Tyler Perry

"Will y Chris, vamos a resolver esto como una familia. En este momento, seguimos adelante con amor", dijo el cantante y actor Sean "Diddy" Combs, al presentar el siguiente momento de la ceremonia.

Minutos más tarde Smith hizo referencia al violento episodio en su discurso. "Quiero disculparme con la Academia y con mis colegas nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No es sobre ganar un premio para mi, es sobre ser capaz de iluminar a otras personas", sostuvo.

Robyn Beck / AFP

Will Smith luego de recibir su primer Oscar por Rey Richard

"Richard Williams era un defensor feroz de su familia", dijo en comparación con el personaje que interpretó en la película que le valió su primer Oscar.

"En este rubro tienes que ser capaz de tener gente faltándote el respeto, sonreír y pretender que eso está bien", apuntó el actor galardonado por la Academia.

También se refirió a su conversación que mantuvo con Denzel Washington y compartió un consejo que recibió del actor: "En tu momento mas alto ten cuidado, es cuando el diablo viene por ti".

Luego de agradecer a la familia Williams por confiarles su historia, Smith señaló que "el arte imita a la vida": "Parezco un padre loco, tal como decían sobre Richard Williams. Pero el amor te hace hacer locuras", concluyó.