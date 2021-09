Xiaomi lanza tres celulares "tanques" para pelear con el nuevo iPhone

La empresa china Xiaomi, fundada hace ya más de 10 años, está dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de dispositivos electrónicos. Su negocio principal son los teléfonos inteligentes pero también fabrica computadoras, televisores, relojes inteligentes, entre otros aparatos.

En la actualidad, posee el 11,6% de la cuota de mercado mundial -solo es superado por Apple y Samsung, en ese orden-, según datos de IDC de abril de este año.

Hoy, la popular marca anunció tres nuevos teléfonos celulares en su lineal serie T y una nueva tecnología de carga rápida en su evento global que enamoró a millones de seguidores de la firma a escala global.

Xiaomi Mi 11T y Mi 11T Pro

Cabe destacar que el lanzamiento de Xiaomi tiene lugar tan solo un día después que el de Apple, su principal competidor. Ayer, la marca de la manzana dio a conocer su línea de celulares iPhone 13, relojes inteligentes y tabletas pero en menos de 24 horas, la marca china redobló la apuesta con sus teléfonos Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T y Xiaomi 11 Lite 5G NE.

A continuación, las especificaciones técnicas de los tres celulares inteligentes que lanzó Xiaomi hoy 15 de septiembre.

XIAOMI 11T PRO

Xiaomi 11T Pro.

Contará con chip Qualcomm Snapdragon 888, pantalla full HD+ de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

Además, contará con tres cámaras en su parte trasera: la principal, es de 108 megapíxeles, la segunda es un ultra gran angular de ocho megapíxeles, y la última es un tele-lente macro de cinco megapíxeles.

Xiaomi 11T Pro.

Por otro lado, tendrá batería de 5.000 mAh con soporte Hyper Charge, una tecnología de carga súper rápida que permitirá alcanzar el 72% en tan solo diez minutos.

¿Qué es HyperCharge? Esta nueva tecnología fue dada a conocer hoy por Xiaomi y se trata de un sistema de carga rápida que puede cargar de cero a cien un teléfono en tan solo 17 minutos. Una vez cargado, podría durar hasta 24 horas.

Hyper Charge

Asimismo, otras características son que soporta hasta 800 ciclos de carga, y temperaturas muy frías.

Podrá conseguirse en tres versiones: 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (US$ 670), 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (US$ 827) y 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (US$ 887).

XIAOMI 11T

Xiaomi 11T.

Este modelo es casi similar al anteriormente mencionado pero con algunas características diferentes.

Tiene la misma pantalla de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y a su vez, el sistema de triple cámaras es idéntico.

Entonces, ¿qué cambia? Este modelo está equipado con procesador MediaTek Dimensity 1200 Ultra que, a pesar de ser alto rendimiento, el Qualcomm Snapdragon 888 se posiciona como uno de los mejores que puede tener un teléfono celular de gama alta.

La versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento costará alrededor de US$ 650.

XIAOMI 11 LITE 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Junto a los celulares Xiaomi 11T y Xiaomi 11T Pro, la marca china también lanzó el Xiaomi 11 Lite 5G NE, un smartphone que tiene varias similitudes con el modelo anterior Mi 11 Lite 5G.

Tendrá la misma cámara trasera triple, una cámara selfie de 20 megapíxeles y la diferencia estará en su procesador: el nuevo Xiaomi 11 Lite 5G NE estará equipado con SoC Qualcomm Snapdragon 779 G de ocho núcleos, a diferencia del Mi 11 Lite 5G que funciona con el Snapdragon 780G.

Según fuentes del sector, este modelo y el Xiaomi 11T tomarán el terreno de LG, la marca tecnológica que abandonó el mercado de celulares a comienzos de este año.

El Cronista