Ya están las series nominadas a los Premios Emmy: dónde se pueden ver en Uruguay

En la noche del martes se dieron a conocer los nominados para los Emmy, que premian lo mejor de la televisión en los Estados Unidos. El galardón va por su edición número 74 y este año hubo algunas sorpresas, como la inclusión de El juego del calamar entre los candidatos a mejor serie dramática. Es la primera vez que una producción no hablada en inglés compite en esta categoría.

La producción de HBO Succession fue la serie con la mayor cantidad de nominaciones, con un total de 25. Le siguieron Ted Lasso y The White Lotus, ambas con 20. En tanto Hacks y Only Murders In the Building obtuvieron 17 nominaciones.

Dónde ver las candidatas

Mejor serie dramática

Succession: HBO Max

El juego del calamar: Netflix

Better Call Saul: Netflix

Euphoria: HBO Max

Ozark: Netflix

Severance: no disponible

Stranger Things: Netflix

Yellowjackets: Paramount+

Mejor serie de comedia

Ted Lasso: no disponible

Barry: HBO Max

Curb Your Enthusiasm: HBO Max

Hacks: HBO Max

The Marvelous Mrs. Maisel: Amazon Prime Video

Only Murders In the Building: Star+

Ted Lasso: no disponible

Lo que hacemos en las sombras: Star+

Abbott Elementary: no disponible

Mejor miniserie

Dopesick: historia de una adicción: Star+

The Dropout: Star+

Inventando a Anna: Netflix

Pam & Tommy: Star+

The White Lotus: HBO Max

El cronista