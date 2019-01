Yalitza Aparicio, entre los protagonistas de la Hollywood Issue de Vanity Fair

La Hollywood Issue es uno de los números más esperados de la revista estadounidense Vanity Fair que reúne en una misma edición los nombres más relevantes del cine y los luce en su portada. En su edición número 25° –que se publicó este 24 de enero–, son 11 los homenajeados que figuran en las fotos y ocupan espacio en las entrevistas, varios de ellos, están nominados a los próximos premios Oscar.

The 25th Vanity Fair Hollywood Issue is here. V.F. teamed up with three-time Academy Award–winning cinematographer Emmanuel “Chivo” Lubezki to capture, in eloquent motion, the Hollywood of today and tomorrow #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/03MpkzHIZ9 — VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019

En el podio de revelaciones cinematográficas de 2018, Yalitza Aparicio ocupa un buen espacio. Tras su papel en la película de Alfonso Cuarón, Roma, esta maestra de preescolar –sin formación profesional en actuación–, es una de las posibles ganadoras del premio a mejor actriz en los premios Oscar. Ahora, la indígena mexicana de 25 años que conquistó Hollwood y compite en la misma terna contra Glenn Close, Lady Gaga, Olivia Colman y Melissa McCarthy, ocupa un lugar protagónico en la edición especial de Vanity Fair.

“It has been a source of pride and hope for many people to see someone that looks like me—an indigenous person—starring in an Oscar-winning director’s film,” says Roma star Yalitza Aparicio. #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/ulfzIdn9YD — VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019

Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba está noticia, gracias Ale A. García y @marielmmayorga por despertarme 😊 pic.twitter.com/PdziTnDKxh — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) 22 de enero de 2019

Junto a la figura de Roma en la portada central, posó Rami Malek, nominado como mejor actor por Bohemian Raphsody. Ambos actores protagonizan dos películas que están dentro de la categoría de mejor película en los premios de La Academia. Detrás de ellos, están Regina King –nominada como mejor actriz de reparto por If Beale Street Could Talk– y Nicholas Hoult, actor en La Favorita.

“My sincere hope is that the magic and legendary history of film that has had such a profound impact on us still exists in 25 years,” says Rami Malek. #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/adBa5ece3L — VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019

La australiana Elizabeth Debicki, la irlandesa Saoirse Ronan, el británico- malayo Henry Golding y los estadounidenses, Chadwick Boseman, Tessa Thompson, John David y Timothée Chalamet son los otros actores destacados que conforman esta edición Hollywood Issue –bastante multicultural– de Vanity Fair.

Take a closer look at 11 of the industry’s game changers, newcomers, and rule breakers in Vanity Fair’s 25th Hollywood Issue #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/xoyDQ0AGJG — VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019

“Es una época de enormes cambios en la industria del cine. Cada artista tiene una historia única de Hollywood que dice mucho sobre dónde ha estado el negocio y hacia dónde se dirige”, se expresa desde Vanity Fair en su sitio web.

La portada fue creada por el cineasta Emmanuel “Chivo” Lubezki, director de películas como Revenant, Birdman y Gravity.