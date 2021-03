Agro > CAMPO & NEGOCIOS

Zambrano & Cía colocó toda la oferta de Criollos en una venta virtual

Zambrano & Cía con la genética Criolla de La Constancia logró un promedio de US$ 3.502 por yeguas, colocó un potrillo por US$ 4.320 y la mitad de un padrillo a US$ 5.280