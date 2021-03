Zambrano & Cía vendió Merino Australiano con demanda selectiva y un máximo de US$ 3.000

Zambrano & Cía dispersó genética Merino Australiano en el Día del Merino y logró un máximo de US$ 3.000 por un borrego.

La actividad de comercialización se desarrolló en la Asociación Agropecuaria de Salto.

En esta oportunidad, los borregos se valorizaron a un máximo de US$ 3.000 y un mínimo de US$ 380, alcanzando así un promedio de US$ 753.

Desde el escritorio se comentó a El Observador que la venta se concretó con "una demanda selectiva" por los borregos Merino Australiano.

Martín Ferreira Pintos

Venta de Zambrano & Cía en el Día del Merino

La firma llevó a cabo la subasta después de que se realizaran las clásicas juras de la raza, en la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS).

El Día del Merino fue organizado por la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay, el Secretariado Uruguayo de la Lana y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.