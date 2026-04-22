Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes
Jueves:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ ESPACIO

Nuevo video grabado por una astronauta con un celular muestra la Tierra a más de 54 mil kilómetros de distancia

Christina Koch filmó la postal durante el segundo día de vuelo de Artemis II y la NASA la compartió en redes.

22 de abril de 2026 16:18 hs
image

La astronauta Christina Koch capturó con su iPhone un video de la Tierra vista desde la nave Orion durante el segundo día de vuelo de la misión Artemis II, cuando se encontraba a unos 54.500 kilómetros del planeta. En la imagen se ve la Tierra completa a través de las ventanas de la cápsula.

La agencia espacial estadounidense difundió el material en sus redes con el título "Brillo terrestre". "La astronauta de Artemis II, Christina Koch, capturó este video de la Tierra fuera de las ventanas de la nave espacial Orion durante el segundo día de vuelo de la misión", publicó la NASA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASAArtemis/status/2047018269446455578?s=20&partner=&hide_thread=false

En el mismo posteo, la agencia precisó que Orion se encontraba aproximadamente a 33.800 millas (54.500 km) de la Tierra cuando Koch tomó el registro.

El detalle técnico no es menor: la astronauta filmó la escena con su iPhone, un dispositivo de consumo masivo. Desde esa distancia, el plano alcanza a mostrar el planeta entero dentro del encuadre, algo imposible de lograr desde la órbita baja donde opera la Estación Espacial Internacional.

Las más leídas

BPS compartió calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de mayo 2026: aquí todas las fechas

Cumplió 40 años la plaza "huérfana" de Pocitos: historia del monumento al héroe brasileño que nunca se construyó

BPS cambia el subsidio por incapacidad parcial: los nuevos requisitos para acceder al beneficio

El edificio que se entregará en junio y ya supera el 80% vendido: por qué las últimas unidades de GROU Hábitat son las más codiciadas

Temas

Tierra Artemis II NASA

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos