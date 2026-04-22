Nuevo video grabado por una astronauta con un celular muestra la Tierra a más de 54 mil kilómetros de distancia

La astronauta Christina Koch capturó con su iPhone un video de la Tierra vista desde la nave Orion durante el segundo día de vuelo de la misión Artemis II, cuando se encontraba a unos 54.500 kilómetros del planeta. En la imagen se ve la Tierra completa a través de las ventanas de la cápsula.
La agencia espacial estadounidense difundió el material en sus redes con el título "Brillo terrestre". "La astronauta de Artemis II, Christina Koch, capturó este video de la Tierra fuera de las ventanas de la nave espacial Orion durante el segundo día de vuelo de la misión", publicó la NASA.
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En el mismo posteo, la agencia precisó que Orion se encontraba aproximadamente a 33.800 millas (54.500 km) de la Tierra cuando Koch tomó el registro.
El detalle técnico no es menor: la astronauta filmó la escena con su iPhone, un dispositivo de consumo masivo. Desde esa distancia, el plano alcanza a mostrar el planeta entero dentro del encuadre, algo imposible de lograr desde la órbita baja donde opera la Estación Espacial Internacional.