República Ganadera: justicia prorrogó medidas cautelares hasta octubre a la espera del nuevo fiscal titular

La justicia volvió a prorrogar las medidas cautelares contra los exdirectores de República Ganadera , Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio hasta el 13 de octubre, por lo que se les seguirá reteniendo el pasaporte y mantendrán la prohibición de salir del país. Según confirmó el abogado Juan Pablo Decia a El Observador desde la fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno les comunicaron la decisión.

Decia dijo que mientras esperan la llegada del nuevo titular, que como informó El Observador, será el fiscal Diego Pérez, la causa República Ganadera "pese a tener sólidas evidencias incriminatorias" para imputar a los directores, se prorrogan las medidas.

Una vez que asuma Pérez, lo que ocurrirá después de la feria de julio, deberá estudiar la carpeta de la investigación y resolver si pide la imputación de los indagados.

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El abogado que representa a víctimas en el caso, afirmó que "genera indignación la prórroga de las medidas cautelares por cuatro meses y sorprende". Por ese motivo anunció que pedirán una reunión con la fiscal de Corte Mónica Ferrero.

"La información que nos habían dado a los abogados de las víctimas era que por el traslado de Machado se iba a pedir una pequeña prórroga para darle margen al fiscal entrante. Nunca pensamos que ese margen se trataba de cuatro meses. En octubre se cumplen dos años de las denuncias. Es realmente lamentable lo que está ocurriendo en torno a esta causa . Se pasaron los límites de lo tolerable", afirmó.

Como había informado El Observador, la fiscalía que estaba a cargo de Alejandro Machado estaba a la espera de un informe de la Secretaría Antilavado sobre los exdirectores de República Ganadera que consideraba fundamental para determinar si incluía entre el elenco de delitos el de lavado de activos.

Fuentes del caso señalaron que ese informe habilita que a la imputación de apropiación indebida y estafa, se sume la de lavado de activos, que tiene penas de penitenciaría de 2 a 15 años.

Como ocurrió con el caso de Conexión Ganadera, los imputados por lavado de activos cumplen prisión preventiva como medida cautelar. Tal es el caso de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, él preso desde julio de 2025 y ella desde octubre. Debido a la naturaleza de estos casos, los fiscales suelen argumentar que existen grandes riesgos de fuga o capacidad económica para entorpecer la recolección de pruebas, por lo que los fiscales piden la prisión preventiva y los jueces suelen otorgarla.

FUENTE: e