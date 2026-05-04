Obras en calle de Montevideo: repavimentación, desvíos de ómnibus y cortes parciales hasta el 15 de mayo

La Intendencia de Montevideo (IM) avanza con las obras de mejora vial en la calle Felipe Carapé , en el tramo comprendido entre la rambla Costanera Francisco Lavalleja y Comandiyú , con tareas que incluyen repavimentación y bacheo profundo sobre el pavimento existente.

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Según informó la comuna, los trabajos abarcan una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados y se concentran en sectores que presentan fallas estructurales, previamente detectadas mediante relevamientos técnicos.

Desde la semana pasada comenzó la tercera y última fase de la intervención, en el tramo entre Trébol y Comandiyú. En esta etapa, y debido a la circulación vehicular, las tareas se realizan ocupando media calzada , lo que genera restricciones parciales al tránsito.

Las autoridades estiman que las obras se extiendan hasta el 15 de mayo , siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Desvíos y paradas de ómnibus

Como consecuencia de los trabajos, se dispusieron desvíos en el transporte público:

Líneas afectadas: 522 y 538 (en ambos sentidos).

522 y 538 (en ambos sentidos). Recorrido alternativo: Atahona y Eusebio Valdenegro, retomando luego su ruta habitual.

Además, se definieron cambios en las paradas:

Paradas suspendidas: sobre Costanera Felipe Carapé en las esquinas de Eusebio Valdenegro y Trébol.

sobre Costanera Felipe Carapé en las esquinas de Eusebio Valdenegro y Trébol. Paradas provisorias: sobre Reyes, en las esquinas de Atahona y Costanera Felipe Carapé.

Desde la Intendencia se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos y prestar atención a la señalización en la zona afectada.