Obras en calle de Montevideo: repavimentación, desvíos de ómnibus y cortes parciales hasta el 15 de mayo

La Intendencia de Montevideo (IM) avanza con las obras de mejora vial en la calle Felipe Carapé, en el tramo comprendido entre la rambla Costanera Francisco Lavalleja y Comandiyú, con tareas que incluyen repavimentación y bacheo profundo sobre el pavimento existente.
Según informó la comuna, los trabajos abarcan una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados y se concentran en sectores que presentan fallas estructurales, previamente detectadas mediante relevamientos técnicos.
Última etapa de la obra
Desde la semana pasada comenzó la tercera y última fase de la intervención, en el tramo entre Trébol y Comandiyú. En esta etapa, y debido a la circulación vehicular, las tareas se realizan ocupando media calzada, lo que genera restricciones parciales al tránsito.
Las autoridades estiman que las obras se extiendan hasta el 15 de mayo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Desvíos y paradas de ómnibus
Como consecuencia de los trabajos, se dispusieron desvíos en el transporte público:
- Líneas afectadas: 522 y 538 (en ambos sentidos).
- Recorrido alternativo: Atahona y Eusebio Valdenegro, retomando luego su ruta habitual.
Además, se definieron cambios en las paradas:
- Paradas suspendidas: sobre Costanera Felipe Carapé en las esquinas de Eusebio Valdenegro y Trébol.
- Paradas provisorias: sobre Reyes, en las esquinas de Atahona y Costanera Felipe Carapé.
Desde la Intendencia se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos y prestar atención a la señalización en la zona afectada.