Cinco aspectos que hacen interesante el resultado electoral de mayo

El presidente se refería a la lógica de las elecciones departamentales donde prima la “relación personal", que lleva a muchos a elegir al hombre cercano, que conoce, y que es disinta a la que se aplica para votar en la elección nacional.

Esa teoría la confirman los que saben del tema. Los politólogos también creen que el resultado de octubre, según el cual el FA triunfó en 12 departamentos, no va a repetirse en mayo.

El politólogo Antonio Cardarello explicó este “comportamiento de los electores” en la “volatibilidad” del voto. En la tertulia de En Perspectiva del 1 de abril, señalaba que así como pasó en setiembre de 2020, cuando el 25% votó el setiembre diferente a lo que había votado en octubre de 2019, es de prever que algo similar ocurrirá ahora.

También es cierto que hubo dos casos en los que el efecto del triunfo del gobierno nacional se reprodujo en las departamentales. Ocurrió en 2005 cuando ganó Tabaré Vázquez y el FA tuvo su mejor elección con victoria en 8 departamentos; y en las pasadas donde en Partido Nacional, con Luis Lacalle Pou en el gobierno, arrasó al quedarse con 15 intendencias, algo que solo se había dado en 1989, cuando Luis Lacalle Herrera era el presidente y consiguieron 16 de las 19 intendencias.

Aunque es difícil que ocurra esta vez, en el oficialismo corren aires de optimismo. Por eso el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, decía en marzo que “es bueno para el Uruguay que haya un gobierno nacional del Frente Amplio y también que haya un conjunto de intendencias y municipios gobernadas por el Frente Amplio". "En muchas de ellas estamos más que competitivos, es decir, nosotros estamos convencidos que vamos a disputar varias intendencias departamentales”, aseguraba.

El litoral (Salto, Río Negro y en menor grado Paysandú) es la zona más competitiva junto con otros departamentos como Rocha y Lavalleja. En algún otro podría haber cambios, como San José o Florida. En San José sería un batacazo ya que es uno de los seis en los que nunca hubo alternancia.

Justamente Rocha es un departamento donde los intendentes no suelen ser reelectos, con excepción del frenteamplista Artigas Barrios que repitió entre 2005-2010 y 2010-2015, por lo que si Umpiérrez lo logra, hará historia al ser el primer blanco que repite.

Salto y el caso de la Coalición Republicana

Como te decía, Salto es uno de los departamentos del litoral donde puede ganar tanto el Frente Amplio como la Coalición Republicana. Los politólogos dicen que en ese departamento la elección se define en las dos últimas semanas.

Es el único departamento, además, junto a Montevideo y Canelones, donde el bloque opositor al gobierno se presenta unido bajo el lema Coalición Republicana, con lo que el “experimento” servirá también de prueba para 2029.

WhatsApp Image 2025-04-04 at 08.08.22.jpeg Luis Lacalle Pou, Roberto Suárez (asador) y Carlos Albisu

Los salteños que compiten con las candidaturas de Carlos Albisu (Partido Nacional) y Marcelo Malaquina (Partido Colorado, hijo del exintendente Eduardo Malaquina), se unieron convencidos de que no haberlo hecho en 2020 fue un error que los llevó a perder la elección con el candidato frentista Andrés Lima y a que el FA.

El departamento también está bajo fuego cruzado por acusaciones de corrupción. De un lado, el intendente Lima ha sido acusado de actos de corrupción que no han sido indagados aún por la Fiscalía, donde enfrenta varias denuncias. Del otro, el principal candidato opositor, Albisu, ha sido señalado por los ingresos a dedo a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a la que debió renunciar en el gobierno pasado.

Martín Lema: su piso y su futuro

Otra de las frases escuchadas en esta campaña es que Montevideo es pan comido para el Frente Amplio, y por lo que reflejan las mediciones de opinión pública, Mario Bergara será el próximo intendente de la capital.

Si bien la última medición de Opción imprimió optimismo a la Coalición Republicana, al señalar que el candidato Martín Lema acortaba la distancia con el oficialismo a 5 puntos, es muy difícil que no gane el Frente Amplio.

El informe, divulgado en Telenoche (Canal 4), y recopilado entre el 4 y 8 de abril, indicaba que el Frente Amplio aventajaba por cinco puntos a la Coalición Republicana, con un 14% de indefinidos y un 11% de indecisos. Sin embargo, el resto de las mediciones dan diferencias mayores.

Candidatos de la coalición por Montevideo. Roque García, Martín Lema y Virginia Cáceres Foto: Leonardo Carreño

Aunque Martín Lema sabe a qué se enfrenta, sigue repitiendo que el objetivo tiene que ser ganar la elección y entre sus allegados ha usado como argumento que si en noviembre la diferencia con el FA fue de 16,4%, ahora con el 5% que les dio Opción, la remontada es difícil pero no imposible.

En caso de confirmarse la tendencia y no ganar, ¿qué será una buena elección? Aunque el candidato opositor se niega a manejar cifras, en las anteriores elecciones cuando Raffo era la candidata se había transmitido que una elección "exitosa" sería superar el 40%, y que el Frente Amplio bajara del 50%. En 2020 el Frente Amplio obtuvo 456.695 votos, un 52,06% del total en Montevideo y la coalición se quedó con el 40,03%, al alcanzar 351.207 votos.

De todos modos, Lema aprendió de otro error del pasado y algo que sí ha afirmado es que si pierde, pretende volver a postularse en 2030.

Besozzi: la incógnita de la gobernanza

En Soriano se da una situación inédita. El exintentendente Guillermo Besozzi es el favorito a ganar pese a haber sido imputado por actos de corrupción y estará hasta setiembre con prisión domiciliaria con tobillera. Este lunes hay una audiencia en la que se definirá si la Justicia lo autoriza a salir a hacer campaña en la semana previa a la elección. En caso de que gane hay que ver si gobernará desde su chacra en las afueras de la ciudad, aunque seguramente volverá a pedir que la medida cautelar se sustituya por libertad a prueba.

Guillermo Besozzi Captura vivo Instagram

La última encuesta de la empresa Ágora mostró que Besozzi tiene una intención de voto del 62,7% dentro del Partido Nacional y que el partido aparece primero en intención de voto con el 37,5% de las adhesiones, aunque el FA ha logrado acortar la distancia ya que está en el 35,5% de intención de voto. El partido opositor en Soriano recortó una distancia de cuatro puntos porcentuales en las encuestas desde diciembre de 2024, luego del escándalo de Besozzi.

De todas formas, los blancos solo bajaron 0,2% desde esa fecha, y 1,7% desde setiembre, lo que resulta significativo de la poca mella que ha hecho el caso judicial en los votantes.

En el plano político y judicial el caso resulta paradigmático ya que según me comentaron constitucionalistas a los que consulté para esta nota, hay dos bibliotecas. Mientras una posición cree que al haber sido imputado, Besozzi ni siquiera estaría habilitado para ser candidato actualmente, y su candidatura podría haber sido impugnada (cosa que no ocurrió), la otra biblioteca sostiene que solamente pasará a estar inhabilitando cuando recaiga la condena judicial y para eso puede pasar el período de gobierno entero, ya que los juicios demoran bastante en realizarse.

Los municipios como factor de tracción de votos

Si bien los montevideanos le prestamos poca atención a los municipios –casi no se conoce a los candidatos a alcalde- en el interior los municipios juegan un rol importante.

Cardarello explicaba en En Perspectiva que en muchos departamentos "han servido para traccionar votos" hacia el candidato a intendente y ponía el ejemplo de Paysandú, donde se han creado muchos municipios.

Por contraposición en Florida, decía Cardarello, se han creado muy pocos. Este departamento es uno de los pocos en los que el intendente Guillermo López, con posibilidad de hacerlo no fue por la reelección, y eso se explica por dos motivos, porque decidió lanzarse el verdadero caudillo que es el exembajador en Argentina, Carlos Enciso, y por la mala aprobación de la gestión de la gestión.

Voviendo a la idea de la tracción de votos Fernando Pereira le dijo a Ramiro Pisabarro que el FA se propone recuperar el Municipio F, y por eso "hay un plan de activación de la militancia". De todos modos, explicó que no requiere de actos centralizados porque las disputas en los municipios no son en territorio, sino que son a nivel "capilar", no "en actos de masas". "Esta no es una campaña para actos de masas", resumía.