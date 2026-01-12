Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
bruma
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Opinión / BCU

Cuentas ómnibus: regulación necesaria para un mercado más transparente

El BCU presentó un proyecto normativo destinado a reglamentar concretamente la operativa de los intermediarios de valores a través de las denominadas cuentas ómnibus

El Observador | Sofia Lascano

Por  Sofia Lascano

Encargada de Mercado de Valores y Financiero del Estudio Bragard
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens
12 de enero 2026 - 5:00hs

El proyecto normativo presentado por el Banco Central del Uruguay (BCU) viene a reforzar el marco regulatorio aplicable a la operativa de los intermediarios de valores, estableciendo lineamientos específicos orientados a fortalecer la confianza de los inversores y a alinear el mercado de valores uruguayo con estándares y buenas prácticas internacionales.

¿Qué presentó el BCU?

El BCU presentó un proyecto normativo destinado a reglamentar concretamente la operativa de los intermediarios de valores a través de cuentas globales, también denominadas cuentas ómnibus. La propuesta establece condiciones, restricciones y responsabilidades concretas para su utilización.

¿Qué significan las cuentas ómnibus?

Más noticias
inflacion fue de 3,7% en 2025 y termino el ano por debajo de la meta oficial
INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO

Inflación fue de 3,7% en 2025 y terminó el año por debajo de la meta oficial

liderar con proposito: la clave para multiplicar la energia humana

Liderar con propósito: La clave para multiplicar la energía humana

Las cuentas globales u ómnibus son definidas en la norma propuesta como “...aquellas abiertas ante una institución financiera a nombre del intermediario de valores, en las cuales se registran de forma conjunta los fondos o valores pertenecientes a múltiples clientes, quienes conservan en todo momento la titularidad final de los derechos y obligaciones asociados a dichos activos”.

¿Por qué es importante?

La regulación de las cuentas globales u ómnibus resulta particularmente relevante desde la perspectiva de la protección del inversor y de la transparencia del mercado, en la medida en que contribuye a mitigar riesgos operativos, legales y de otra naturaleza inherentes a la agregación de activos de múltiples clientes en una misma cuenta.

En este sentido, el proyecto refuerza principios esenciales tales como la segregación efectiva de activos, la prohibición del uso indebido de fondos de clientes, la obligación de brindar información previa con consentimiento expreso y por escrito, la conciliación diaria y la correcta atribución de las operaciones. Todo ello apunta a reducir el riesgo de perjuicios significativos para los inversores y a fortalecer el adecuado funcionamiento del mercado.

Asimismo, en diversos casos investigados en los últimos años se ha identificado como patrón común la utilización de la modalidad de cuentas ómnibus de manera perjudicial para los inversores, mediante manejos arbitrarios, abusivos u otras conductas incompatibles con el rol y las responsabilidades propias de un intermediario de valores. En ese contexto, resulta razonable y esperable el dictado de esta regulación más específica y sustantiva que permita un mayor nivel de control y supervisión sobre aquellos sujetos que operan bajo esta modalidad.

Temas:

BCU cuentas ómnibus

Seguí leyendo

Las más leídas

Un niño de 10 años fue encontrado muerto en su cama
MONTEVIDEO

Un niño de 10 años, que estaba internado bajo tutela de INAU, fue encontrado muerto en su cama

Jadson Viera, técnico de Nacional
NACIONAL

Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
FÚTBOL

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona con Federico Valverde ante Ronald Araujo por la final de la Supercopa Española y dónde verlo?

Vuelve el calor desde el lunes
PRONÓSTICO

De las lluvias a los días de verano: expertos anunciaron que desde el lunes "vuelve el calor en todo el territorio nacional"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos