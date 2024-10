La economía de la atención: la batalla invisible por nuestros ojos

Foto: Leonardo Carreño.

Porque si hablamos de lo más valioso en este mundo hiperconectado, en realidad, es tu atención. Así es, tu mirada, tu concentración, ese pequeño y precioso espacio mental donde alguna vez decidiste qué leer o qué pensar. Bueno, alguien lo quiere… y lo quiere todo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Bienvenidos a la economía de la atención, la guerra invisible de la que todos somos participantes involuntarios. Las empresas tecnológicas, los medios, las redes, las marcas… todos están compitiendo en un campo de batalla silencioso para capturar nuestra mirada por el mayor tiempo posible. Porque, como dice el viejo refrán del marketing: "si no pagás por el producto, vos sos el producto". Pero claro, eso ya lo sabemos, ¿no? Solo que, al parecer, lo ignoramos a diario.

Hemos entrado en una era donde las armas más poderosas no son las bombas, sino las notificaciones. Esas pequeñas explosiones de dopamina que activan algo en nuestro cerebro cada vez que escuchamos el "ding" familiar de un mensaje, un like, un retweet o un comentario. No importa si es algo insignificante, lo que importa es que te distrae de lo que estabas haciendo. Y qué gran logro para la app que lo consigue. Con cada "ding", tu atención es secuestrada, tus ojos se desvían de lo que sea que estaban haciendo y, por un segundo, o varios, pertenecen a alguien más.

Es casi poético, si lo pensás. No importa si estás escribiendo tu tesis doctoral o si solo estás lavando los platos; el "ding" llega, y tu mente se va. Nos han convertido en seres fragmentados, incapaces de concentrarnos en una sola cosa. ¿Leer un libro durante una hora sin mirar el teléfono? Por favor, eso es casi un acto heroico. En este ecosistema digital, lo que está en juego no es solo nuestro tiempo, sino nuestra capacidad de ser seres completos. ¿Qué es la concentración si no la habilidad de mantener nuestra atención en algo que no está peleando por nosotros con técnicas diseñadas por expertos en manipulación psicológica?

Lo fascinante, y un poco aterrador, es que ya no tenemos ni siquiera control sobre nuestra propia atención Lo fascinante, y un poco aterrador, es que ya no tenemos ni siquiera control sobre nuestra propia atención Y ahí está el truco, ¿no? Porque los algoritmos no son meros códigos inofensivos que organizan tu feed de Instagram o te recomiendan videos en YouTube. No, no. Los algoritmos son diseñados como auténticos mercenarios de la atención, ingenieros de la distracción. Ellos saben que no van a ganar con sutileza, van a ganar con interrupciones. Lo que importa es mantenerte ahí, en esa plataforma, navegando, haciendo scroll infinito, porque cuanto más tiempo pases mirando, más dinero ganan. La atención es su moneda, y vos sos su banco. Lo fascinante, y un poco aterrador, es que ya no tenemos ni siquiera control sobre nuestra propia atención. Hay expertos que han pasado años perfeccionando el arte de robárnosla. Las plataformas están diseñadas para ser adictivas. No es una teoría conspirativa; es un hecho admitido por los mismos creadores de estas tecnologías. Sabían lo que hacían, y lo hicieron muy bien. El objetivo no era hacer que la vida digital fuera más fácil; era hacer que fuera imposible de resistir. Y mientras tanto, nosotros seguimos creyendo que somos los dueños de nuestras decisiones, que podemos "cerrar la app cuando queramos". Claro, podés, si lográs resistirte a la pulsión de abrirla de nuevo cuando pasen cinco minutos. "Solo voy a mirar una cosa rápida", nos decimos. El autoengaño es real, y los algoritmos lo saben. Siempre hay algo más para que veas, algo más para que hagas clic. Y así seguimos, como zombies digitales, marchando al ritmo de notificaciones, posts y videos de 15 segundos. En este sistema, nuestra atención es el recurso más explotado. Y lo más irónico es que muchas veces ni siquiera notamos que lo estamos perdiendo. Nos parece normal. Es más, casi lo esperamos. Estamos entrenados para distraernos. El problema es que estamos entregando algo mucho más valioso que nuestro tiempo: estamos entregando nuestra capacidad de estar presentes, de conectar con lo que realmente importa. Tal vez el acto más subversivo en esta era sea simplemente… mirar hacia otro lado. Porque mientras nuestras miradas sean el premio, las batallas no van a detenerse. Y en esa lucha invisible, el único ganador que puede haber somos nosotros mismos. Pero solo si logramos recuperar el control sobre dónde ponemos nuestros ojos. Porque ahí, en ese simple acto de mirar conscientemente, está la verdadera libertad.