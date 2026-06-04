La otra marca país de Uruguay

Mayo de 2026 registró 199 menciones relevantes a Uruguay en los doce medios más influyentes de Occidente relevados por el Índice de Presencia Internacional (IPI), una herramienta desarrollada por Gorman Lee que monitorea mensualmente cómo aparece el país en la agenda global. La cifra de mayo muestra un fuerte contraste con la alcanzada un año atrás (84 menciones) y se suma a otros registros excepcionalmente altos observados este año, como enero (221) y abril (170). Los datos parecen mostrar el establecimiento de un nuevo nivel de visibilidad internacional para Uruguay. Pero quizá la pregunta más interesante ya no sea cuánto aparece el país en la conversación global, sino por qué aparece y qué imagen de Uruguay están construyendo los medios internacionales.

Si observamos los diecisiete meses acumulados de relevamiento del IPI, el subtema más importante es Bloques Regionales, categoría que agrupa las menciones vinculadas al Mercosur, la Unión Europea y otros procesos de integración internacional, con 842 menciones (todo el proceso de ratificación del acuerdo con la UE explica este fenómeno). Le siguen Posicionamiento Geopolítico, Relaciones Bilaterales y Comercio Exterior. Los datos muestran hasta qué punto la inserción internacional se está convirtiendo en una de las principales plataformas de visibilidad para Uruguay. No obstante, el crecimiento de esa agenda no corrió del eje a otros activos reputacionales, como su Presencia Internacional Simbólica (418 menciones hasta ahora) y Cultura y Producción Artística (otras 318).

Es precisamente en este último punto donde aparece uno de los descubrimientos más interesantes del relevamiento, sobre todo si comparamos el caso uruguayo con el argentino. Porque en esos diecisiete meses el subtema equivalente para la Argentina registró 97 menciones frente a las 318 acumuladas por Uruguay. La diferencia resulta especialmente llamativa porque durante ese mismo período Argentina recibió casi el doble de cobertura internacional: 3.116 menciones totales contra 1.645. Aun así, Uruguay concentró más de tres veces las menciones vinculadas a la cultura.

Esta comparación ayuda a poner en perspectiva el lugar que ocupa este tema -amplio si lo hay- dentro de la proyección internacional uruguaya. Mientras gran parte de la atención internacional sobre otros países latinoamericanos suele concentrarse en la política, la economía o los conflictos internos, la cultura continúa funcionando como uno de los principales vehículos de proyección exterior de Uruguay.

Lo interesante es que esta presencia cultural no depende de una única figura ni de un único sector. Sólo tomando las menciones de mayo de 2026, la literatura apareció a través de la presencia reiterada de Fernanda Trías y de referencias a autores uruguayos dentro de balances sobre la literatura hispanoamericana contemporánea; las artes visuales surgieron en artículos dedicados a Pablo Atchugarry, Gonzalo Fonseca y otros creadores vinculados a exposiciones internacionales; el cine y la producción audiovisual estuvieron presentes mediante referencias a Daniel Hendler, César Troncoso y nuevos proyectos filmados en Montevideo; mientras que la música apareció asociada principalmente a Jorge Drexler. A ello se suman figuras históricas como Paulina Luisi o el crítico Homero Alsina Thevenet, además de festivales, exposiciones y circuitos culturales que conectan a Uruguay con ciudades tan diversas como Roma, Barcelona o Abiyán. Más que un fenómeno concentrado en unos pocos nombres propios, la visibilidad cultural uruguaya se apoya en una red amplia y diversa de referencias.

Quizá ahí esté uno de los rasgos más distintivos de la presencia internacional uruguaya. Los datos acumulados por el IPI muestran que el país no sólo gana visibilidad a través de Mercosur, la diplomacia o los acuerdos internacionales: también conserva una capacidad poco habitual para proyectar cultura, identidad y prestigio simbólico en la conversación global. En Argentina y Bolivia (los otros dos países de la región relevados hasta el momento) los temas vinculados a crisis políticas, conflictividad social o recursos estratégicos suelen ocupar un espacio considerablemente mayor dentro de la cobertura internacional. Uruguay, en cambio, parece construir buena parte de su visibilidad a partir de atributos distintos (al menos por ahora). Y si los primeros diecisiete meses del IPI sirven como guía, la cultura ocupa un lugar mucho más importante en esa historia de lo que suele suponer