Los acuerdos que necesitamos, gane quien gane

Educación. Muy relacionado con el anterior punto está la educación considerada en un aspecto muy específico: las escuelas de tiempo completo o de horario extendido. Si queremos criar niños educados, que puedan decirle que no a las drogas -como potenciales consumidores y como potenciales narcotraficantes- necesitamos que se desarrollen en un ambiente controlado y pensado para hacer crecer sus intelectos. Mientras que eso no se pueda hacer en muchos hogares, como queda claro en las cifras de pobreza infantil, es necesario que el Estado se encargue. En el debate de hace una semana ambos candidatos hablaron sobre este tema, que es mucho más específico y abarcable que las mega reformas de la educación de las que siempre se habla y que casi nunca se sabe muy bien que implican. Orsi propone duplicar las escuelas de tiempo completo de horario extendido para llegar a 100.000 escolares. Delgado propuso lo mismo y dijo que estaba bueno coincidir. Ahora necesitamos planes y presupuesto para saber cuánto cuesta pasar de 50.000 a 100.00 niños en escuelas en las que pueden estar más tiempo y aprender más y mejor. Hay poco más de 280.000 uruguayos que van a la escuela primaria. No es tan complejo calcular cuánto cuesta, decidir políticamente de dónde sale ese dinero y hacerlo. Si no apostamos a estas edades y a su formación, el resto de la pirámide del futuro se desploma, y eso incluye desde la inseguridad hasta la seguridad social.