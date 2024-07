Sobre sabiduría y aprendizajes

Ya no se trata solo de argumentar en torno a las diferencias entre reforma o transformación, o entre ajustar o modificar, o sobre la progresividad o intensidad de los cambios, sino más bien de profundizar en las ideas fuerza y las herramientas que nos permitan conectar con futuros mejores, convocantes y posibles para las nuevas generaciones. Desde diversidad de ángulos queda claro que las maneras en que los humanos se relacionan entre sí y con la naturaleza, es insostenible no sólo respecto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sino también en lo cultural, político, territorial, afiliatorio y económico.

No es que a la educación le cabe la principal responsabilidad de forjar estilos de vida sostenibles, solidarios y saludables, pero sin su debida priorización y jerarquización como política pública, no se cimentan futuros mejores para las nuevas generaciones. Aun bajo el supuesto que se priorice la educación, no se trata de sólo incidir en una o varias piezas del sistema educativo, ya sean programática, institucional, docente, de gestión y financiera, para que la educación pueda sostener imaginarios de sociedad más justos e inclusivos. Esencialmente, se requiere que la educación se reinvente, no con ánimo fundacional o de desprecio del pasado y del presente, a efectos de encontrar una renovada simbiosis entre el para qué y en qué educar y aprender, con el cómo, cuándo y dónde hacerlo.