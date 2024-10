Uruguay contra el odio: un convenio que nos lleva de la palabra a la acción

Este convenio no se limita a lo simbólico, sino que se trata de una plataforma para el cambio real. Así, en lugar de teorizar sobre el problema, el CJL, el Comité Central Israelita de Uruguay (CCIU) y la INDDHH han decidido aplicar en Uruguay modelos probados en otras regiones del mundo , ajustándolos a la realidad uruguaya y las necesidades y desafíos locales.

Este acuerdo es un paso crucial, pero no puede ni debe ser un hecho aislado. Es parte de un proceso continuo y a largo plazo, de una construcción conjunta. Porque los cambios no serán solo producto de políticas públicas, sino de un esfuerzo compartido con la sociedad. Si aspiramos a un futuro en el que Uruguay sea realmente un país de respeto y convivencia, no bastan las palabras: son necesarias acciones concretas y sostenidas en el tiempo. El convenio firmado entre el CJL y la INDDHH es solo el comienzo, y depende de todos nosotros asegurar que continúe avanzando en la dirección correcta.